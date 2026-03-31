PBKS vs RR Live : श्रेयस अय्यरचा अजंबित करणारा निर्णय; शुभमन गिलच्या संघाला दिली आयती संधी, जाणून घ्या संघांची Playing XI

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans Marathi Updates : ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील दोन तगडे फलंदाज श्रेयस अय्यर व शुभमन गिल, आज समोरासमोर येणार आहे. मुळचा पंजाबचा गिल आज पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळणार आहे आणि तो गुजरात टायनटन्सचे नेतृत्व करतोय. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या तोंडावर खराब फॉर्मामुळे गिलने भारतीय संघातील स्थान गमावले होते आणि ही इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ त्याच्यासाठी ट्वेंटी-२०तील आपली ताकद दाखवण्याची संधी आहे. PBKS चा कर्णधार श्रेयस ट्वेंटी-२०त जबरदस्त खेळतोय, परंतु भारतीय संघात त्याच्यासाठी जागाच नाही. तो ही जागा निर्माण करण्यासाठी खेळेल. .गिल २०२० पासून आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि २०२२ मध्ये आयपीएल विजेत्या GT चा सदस्य होता आणि २०२३ मध्ये त्याने संघाला फायनलमध्ये पोहोचवले होते. तेच अय्यरने मागील पर्वात १७५ च्या स्ट्राईक रेटने ६०४ धावा केल्या होत्या. गिलच्या नावावर त्या पर्वात ६५० धावा होत्या. अय्यरने मागील पर्व गाजवले असले तरी न्यू चंढीगडमध्ये त्याची कामगिरी फार खास झालेली नाही. पाच सामन्यांत त्याला २७ धावाच करता आल्या आहेत..प्रभसिमरन सिंग हा आक्रमक सुरुवात करून देतोय, परंतु डावखुऱ्या फिरकीसमोर त्याला अपयश आलेले पाहायला मिळाले आहे. पाच डावात तो ३ वेळा डावखुऱ्या फिरकीसमोर बाद झाला आहे. तेच गुजरातच्या सलामीवीरांचा फिरकीविरुद्ध चांगला खेळ झाला आहे. गिलने PBKS च्या युझवेंद्र चहलला १२२ च्या स्ट्राइक रेटने चोपले आहे. तेच साई सुदर्शनने त्याच्या १७ चेंडूंत ४० धावा केल्या आहेत. .PBKS चा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मागील पर्वातील कामगिरी भूतकाळ झाली आहे, आता आम्हाला पहिल्या चेंडूपासून सुरूवात करायची आहे. भूतकाळात काय झाले, याचा मी फार विचार करत नाही. मी आता काय करू शकतो आणि सर्वोत्तम कामगिरी कशी करता येईल, याचा विचार करतोय, असे विधान करून अय्यरने यावर्षीही दमदार कामगिरीचे रणशिंग फुंकले..टॉस जिंकल्यावर श्रेयस प्रथम फलंदाजी घेईल असे वाटले होते आणि अनेकांनी तसे मतही व्यक्त केले होते. पण, श्रेयसने गोलंदाजीचा अचंबित करणारा निर्णय घेतला. मार्कस स्टॉयनिस मार्को यान्सेन, बार्टलेट व कूपर कॉनोली असे चार परदेशी खेळाडू पंजाब घेऊन उतरणार आहे. गुजरातच्या संघात ग्लेन फिलिप्स व अशोक यादव पदार्पण करत आहेत.