PBKS vs RR Live : युझवेंद्र चहलने घेतली शुभमन गिलची 'फिरकी'! अर्शदीप सिंगची १२ चेंडूंची ओव्हर, सारेच चक्रावले

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans Marathi Updates : शुभमन गिलच्या गुजरात टायटन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयश आले. PBKS चा कर्णधार श्रेयस अय्यरने फिरकीपटू युझवेंद्र चहलचा ( Yuzvendra Chahal) योग्य वापर करून घेताना GT च्या दोन स्टार फलंदाजांची विकेट मिळवली. गुजरातच्या अन्य फलंदाजांना फार कमाल करता आली नाही..PBKS चा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मार्कस स्टॉयनिस मार्को यान्सेन, बार्टलेट व कूपर कॉनोली असे चार परदेशी खेळाडू पंजाब घेऊन उतरणार आहे. गुजरातच्या संघात ग्लेन फिलिप्स व अशोक यादव पदार्पण करत आहेत. शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांनी GT ला आश्वासक सुरुवात करून दिली होती, परंतु चौथ्या षटकात मार्को यान्सेनला गोलंदाजीला आणण्याचा PBKS चा डाव यशस्वी ठरला. सुदर्शन १३ धावांवर मिड ऑफला झेलबाद झाला.. T20 WC पूर्वी गमावलेला सूर, गिलला आज सापडलेला दिसला. त्याने जॉस बटलरसह दुसऱ्या विकेटसाठी ४६ धावांची भागीदारी केली, परंतु पंजाबच्या गोलंदाजांनी धावांची गती संथ केली होती. युझवेंद्र चहलने GT चा कर्णधाराला फिरकीच्या जाळ्यात ओढले आणि गिल २७ चेंडूंत ६ चौकारांसह ३९ धावांवर झेलबाद झाला. चहलने चौथ्यांदा गिलला बाद केले. चहलने त्याच्या पुढील षटकात बटलर व ग्लेन फिलिप्स यांना जवळपास बाद केलेच होते, परंतु दोन्ही झेल अवघड होते. गुजरातने १३व्या षटकात शतकी पल्ला पार केला..ज्या ग्लेन फिलिप्सने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत हवा केली होती, त्यामुळे त्याच्याकडून आक्रमक फटकेबाजी पाहण्यासाठी GT चाहते आतुरलेले होते. मात्र, विजय कुमारने पंजाबला ही विकेट मिळवून दिली, ग्लेन २५ धावांवर झेलबाद झाला. चहलने आणखी एक मोठी विकेट मिळवून देताना बटलरला ( ३८) बाद करून सामन्याला कलाटणी दिली. चहलने ४-०-२८-२ अशी स्पेल संपवली. वॉशिंग्टन सुंदर ( १८) फलंदाजीत संघर्ष करताना दिसला आणि १९व्या षटकात विजयकुमारने त्याची विकेट मिळवली. अर्शदीप सिंगने २० वे षटक पूर्ण करण्यासाठी तब्बल १२ चेंडू फेकले. Wd,0,0,4,2nb,Wd,Wd,0,1,Wd,0 असे ते षटक राहिले, तरीही गुजरात ६ बाद १६२ धावांपर्यंत पोहोचू शकले. .पंजाब किंग्स - प्रभसिमरन सिंग, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यान्सेन, झेव्हियर बार्टलेट, वैशाक विजय कुमार, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल. गुजरात टायटन्स - शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवाटीया, राशीद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज.