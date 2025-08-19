Pakistan annual contracts : पाकिस्तानला 'A' दर्जाचा खेळाडूच मिळेना; बाबर आझम, मोहम्मद रिझवान यांना आणखी एक धक्का

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने २०२५-२६ चा वार्षिक करार जाहीर केला असून एकाही खेळाडूला अ श्रेणी मिळालेली नाही.बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांना अ श्रेणीवरून ब श्रेणीत घसरवण्यात आले.एकूण ३० खेळाडूंना करार देण्यात आला असून कराराचा कालावधी १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ पर्यंत असेल..Pakistan cricket contracts 2025-26 explained पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) मंगळवारी २०२५-२६ चे वार्षिक करार जाहीर केले. आशिया चषक संघातून बाहेर फेकले गेलेले बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान यांना वार्षिक करारातही फटका बसला आहे. या दोघांना अ गटातून ब गटात टाकण्यात आले आहे. एवढंच नव्हे तर पीसीबीने जाहीर केलेल्या वार्षिक करारात अ गटात स्थान मिळावं असा एकही पाकिस्तानी खेळाडू त्यांच्याकडे नाही. .जागतिक क्रिकेटमध्ये पाकिस्तान क्रिकेटला फार चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. २०२३ व २०२४ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्यांना साखळी फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर त्यांनी बरेच कर्णधार व मुख्य प्रशिक्षक बदलले, परंतु नशीब काही बदलता आले नाही.पीसीबीने जाहीर केलेल्या वार्षिक करारात ३० खेळाडूंचा समावेश केला गेला आहे. १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ पर्यंत या कराराचा कारावधी असणार आहे..Asia Cup 2025: सर्व मूर्ख आहेत, बाबर आझमची महानता यांना माहीत नाही... पाकिस्तान सिलेक्टरवर भडकला माजी दिग्गज.गेल्या वर्षीच्या कामगिरीमुळे अब्रार अहमद, हॅरिस रौफ, सईम आयुब, सलमान अली आघा आणि शादाब खान यांना ब गटात बढती देण्यात आली आहे. आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मुहम्मद इरफान खान आणि उस्मान खान - हे यांना करार देण्यात आलेला नाही. बाबर रिझवान यांना श्रेणी अ मधून काढून ब श्रेणीत टाकण्यात आले आहे..पाकिस्तान केंद्रीय करार २०२५-२०२६ब श्रेणी (१० खेळाडू): अब्रार अहमद, बाबर आझम, फखर जमान, हॅरिस रौफ, हसन अली, मोहम्मद रिझवान, सईम आयुब, सलमान अली आघा, शादाब खान आणि शाहीन शाह आफ्रिदीक श्रेणी (१० खेळाडू): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अश्रफ, हसन नवाज, मोहम्मद हरिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान आणि सौद शकील.ड श्रेणी (१० खेळाडू): अहमद दानियल, हुसेन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, सलमान मिर्झा, शान मसूद आणि सुफयान मोकीम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.