Cricket

PCB चा दळभद्रीपणा! IND vs PAK सामन्यातील स्वतःची चूक लपवण्यासाठी घेतला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा आधार; Mohsin Naqvi ची खालच्या पातळीची पोस्ट

Mohsin Naqvi Cristiano Ronaldo post against India : आशिया चषक २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामना संपल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी पुन्हा एकदा वाद निर्माण केला आहे.
PCB Chief Mohsin Naqvi faces backlash after Cristiano Ronaldo plane post amid India vs Pakistan controversy

PCB Chief Mohsin Naqvi faces backlash after Cristiano Ronaldo plane post amid India vs Pakistan controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC action on PCB Chief Mohsin Naqvi’s provocative post : आशिया क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांची नवी पोस्ट चर्चेत आली आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील सामन्यात खूप मोठे वाद झाले... भारतीय खेळाडूंनी पहिल्या सामन्यात हस्तांदोलन न करून पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने बहिष्काराची पोकळ धमकी देत आयसीसीकडे सामनाधिकारी अँड पायक्रॉफ्ट व कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांची आयसीसीकडे तक्रार केली. पण, आयसीसीने भीक न घातल्याने सुपर ४ च्या लढतीत पाकिस्तानींनी माकड चाळे केले. आता त्यात नक्वींनी जगातील सुपरस्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला ओढलं आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Pakistan Cricketer
Cristiano Ronaldo
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com