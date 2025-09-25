PCB चा दळभद्रीपणा! IND vs PAK सामन्यातील स्वतःची चूक लपवण्यासाठी घेतला ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा आधार; Mohsin Naqvi ची खालच्या पातळीची पोस्ट

ICC action on PCB Chief Mohsin Naqvi’s provocative post : आशिया क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांची नवी पोस्ट चर्चेत आली आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक २०२५ स्पर्धेतील सामन्यात खूप मोठे वाद झाले... भारतीय खेळाडूंनी पहिल्या सामन्यात हस्तांदोलन न करून पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवली. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने बहिष्काराची पोकळ धमकी देत आयसीसीकडे सामनाधिकारी अँड पायक्रॉफ्ट व कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांची आयसीसीकडे तक्रार केली. पण, आयसीसीने भीक न घातल्याने सुपर ४ च्या लढतीत पाकिस्तानींनी माकड चाळे केले. आता त्यात नक्वींनी जगातील सुपरस्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला ओढलं आहे..भारत पाकिस्तान यांच्यातले दोन्ही सामने वादग्रस्त ठरले. अ गटातील लढतीत भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानींशी हस्तांदोलन न करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे शेजाऱ्यांचा जळफळाट झाला. त्यामुळेच दुसऱ्या सामन्यात साहिबजादा फरहानने अर्धशतकानंतर गनफायर सेलिब्रेशन करून पहलगाम हल्ल्याच्या जखमांवरील खपल्या काढल्या... त्यात हॅरिस रौफने भारतीय सलामीवीरांना अपशब्द वापरून डिवचण्याचा प्रयत्न केला..IND vs PAK : BCCI घासून नाही, तर पाकिस्तानला ठासून मारणार! हॅरिस रौफ, साहिबदाजा फरहानचा माज उतरवणार; समोर आली मोठी अपडेट्स.अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल यांनी त्यांच्या खेळीने पाकिस्तानला उत्तर दिले. त्याच सामन्यात रौफने विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे करून भारतीय चाहत्यांना डिवचले होते. सामन्यापूर्वीही त्याने ६-० असे संकेत देणारे हातवारे केले होते. पाकिस्तान जवानांनी युद्धात भारताचे ६ विमानं पाडल्याचा खोटा दावा शेजाऱ्यांनी केला होता. त्यावरून रौफला हे नापाक कृत्य करायची हिंमत झाली. त्यात आता मोहसिन नक्वीने पोस्ट करून रौफच्या कृतीचे समर्थन करण्याच्या केविलवाणा प्रयत्न केला. .मोहसिन नक्वी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर पोर्तुगालचा फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोत रोनाल्डोही प्लेन क्रॅश सेलिब्रेशन करत असल्याचा दावा करण्याचा नक्वींचा प्रयत्न दिसतोय. पण, रोनाल्डोने फ्री किक मारल्यानंतर चेंडूने कशी दिशा बदलली हे, हाताने दाखवला होता. .भारतीय संघाने काल बांगलादेशवर विजय मिळवून पाकिस्तानचा फायनलच्या मार्ग थोडा सोपा केला आहे. आता पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात आज होणाऱ्या लढतीतील विजेता भारताविरुद्ध २८ सप्टेंबरला फायनल खेळेल. .Asia Cup 2025: भारताविरुद्ध कोण खेळणार फायनल! बांगलादेश - पाकिस्तान संघासाठी 'करो वा मरो'; जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.