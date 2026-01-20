जय शाह यांनी डोळे वटारताच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची भाषा बदलली; बांगलादेशला जाहीर सपोर्ट करणारे आता कोपऱ्यात जाऊन बसले, म्हणतात...

PCB Clarifies T20 World Cup Stance After Speculation: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला ( BCB) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) २१ जानेवारीपर्यंतची शेवटची मुदत दिली आहे. मुस्ताफिजूर रहमान प्रकरणावरून बीसीबीने भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे सामने खेळण्यास नकार दिला आहे. आयसीसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढण्यासाठी दोन अधिकारीही ढाका येथे पाठवले, परंतु त्यांनी हट्टीपणा सोडलेला नाही. त्यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही ( PCB) बांगलादेशचं ऐकलं नाही, तर आम्हीपण खेळणार नाही, अशी धमकी दिल्याचे वृत्त पाकिस्तानी मीडियाने प्रसिद्ध केले होते. पण, आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांनी बीसीबीला नकार दिला अन् आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डही वठवणीवर आलं आहे..बांगलादेशातील हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन प्रीमिअर लीगमधून बांगलादेशी गोलंदाजाची कोलकाता नाइट रायडर्सने हकालपट्टी केली. त्यात बांगलादेश सरकारने व बीसीबीने खेळाडूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे सामने खेळण्यास नकार दिली. त्यांना पाकिस्तानचा सपोर्ट असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी बांगलादेशचे ऐकत नसाल तर आम्ही वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतो, असे ते वृत्त होते. पण, आयसीसीच्या स्पष्ट नकारानंतर दिल्यानंतर बांगलादेश बोर्डाची कोंडी झाली..IND vs NZ 1st T20I : हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह यांचे पुनरागमन; दोन वर्षांनंतर तगडा खेळाडू परतणार, भारताची संभाव्य Playing XI.पीसीबीचं स्पष्टीकरण..पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या अधिकाऱ्याने आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला कोणताच सपोर्ट दिलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तानी मीडियाने PCB च्या धमकीच्या बातम्या चालवल्या होत्या. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांचा बीसीबीला पाठिंबा असल्याचे वृत्त मीडियाने दिले होते. पण, मंगळवारी Zee News ने दिलेल्या वृत्तात पीसीबीने या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. पीसीबीने अशी कोणतीच भूमिका घेतली नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले..पाकिस्तानला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने श्रीलंकेत खेळायचे आहे, त्यामुळे या स्पर्धेवर बहिष्काराचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे या चर्चा होत्या त्यात काही तथ्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.