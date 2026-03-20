Cricket

Pakistan Cricket : बाबर आझम, फखर जमान यांची पाकिस्तानशी 'गद्दारी'; PCB कडून होणार कसून चौकशी, 'ते' सत्य लपवले अन्...

Why Babar Azam and Fakhar Zaman are under investigation? पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बाबर आझम आणि फखर जमान Zaman या दोघांवर चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तान संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचू शकला नाही, आणि या अपयशानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
BABAR AZAM, FAKHAR ZAMAN UNDER INVESTIGATION

BABAR AZAM, FAKHAR ZAMAN UNDER INVESTIGATION

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan cricket controversy after T20 World Cup exit: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम आणि फखर जमान यांच्यावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर संकटं ओढावली आहेत. पाकिस्तान क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यात अपयश आले. त्यांना सुपर ८ मध्ये इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली आणि न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता.

बाबर आझम आणि फखर जमान हे दोघंही वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघाचे सदस्य होते आणि हे दोघंही दुखापत असतानाही खेळले. त्यामुळेच वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम झाला. पाकिस्तानच्या या दोन्ही फलंदाजांनी वर्ल्ड कपनंतर होणाऱ्या नॅशनल ट्वेंटी-२० अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळण्यास नकार दिल्यानंतर, सर्व प्रकरण उघडकीस आले.

Loading content, please wait...
