Pakistan Cricket : बाबर आझम, फखर जमान यांची पाकिस्तानशी 'गद्दारी'; PCB कडून होणार कसून चौकशी, 'ते' सत्य लपवले अन्...

Pakistan cricket controversy after T20 World Cup exit: पाकिस्तानचा स्टार फलंदाज बाबर आझम आणि फखर जमान यांच्यावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर संकटं ओढावली आहेत. पाकिस्तान क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवण्यात अपयश आले. त्यांना सुपर ८ मध्ये इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली आणि न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. बाबर आझम आणि फखर जमान हे दोघंही वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघाचे सदस्य होते आणि हे दोघंही दुखापत असतानाही खेळले. त्यामुळेच वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम झाला. पाकिस्तानच्या या दोन्ही फलंदाजांनी वर्ल्ड कपनंतर होणाऱ्या नॅशनल ट्वेंटी-२० अजिंक्यपद स्पर्धेत खेळण्यास नकार दिल्यानंतर, सर्व प्रकरण उघडकीस आले..त्यामुळे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी बाबर व फखर हे शंभर टक्के तंदुरुस्त नसल्याचे कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB) मिळाले आहे आणि पीसीबीच्या वैद्यकीय टीमने त्यादृष्टीने तपास सुरू केला आहे. दुखापत असूनही दोन्ही खेळाडूंची वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड झाली. यूके-स्थित क्रीडा फिजिओथेरपी आणि औषधशास्त्रातील तज्ञ डॉ. जावेद मुघल त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला पीसीबीचे क्रीडा व्यायाम आणि औषधशास्त्र संचालक म्हणून काम पाहिले होते, त्यांनी वर्ल्ड कपनंतर दोन्ही खेळाडूंची तपासणी करून त्यांच्याबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली होती.."जेव्हा बाबरची तपासणी करण्यात आली, तेव्हा त्याची दुखापत सुरुवातीला निदान झाल्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे दिसून आले, तर फखरदेखील गेल्या अनेक महिन्यांपासून याच समस्येशी झुंजत आहे," असे सूत्राने पीटीआयच्या वृत्तानुसार सांगितले. .पाकिस्तान संघाचे फिजिओथेरपिस्ट म्हणून कार्यरत असलेल्या क्लिफ डीकन यांनी दोन्ही खेळाडूंना तंदुरुस्त असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. ते ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे जाहीर केले होते, त्यानंतर निवड समितीने दोन्ही क्रिकेटपटूंची निवड केली होती. असे या घडामोडीशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले..डीकन यांच्यावर टीका होण्याची ही पहिली वेळ नाही. खेळाडूंना दुखापती असूनही, फक्त त्यांच्यासोबतच्या चांगल्या संबंधामुळे त्याना खेळण्याची परवानगी देण्याचा त्यांचा इतिहास असल्याचा आरोप पुन्हा समोर आला आहे.