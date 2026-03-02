पाकिस्तानी भिकारी! वर्ल्ड कपमधून कमी बक्षीस रक्कम मिळाली म्हणून, खेळाडूंकडून वसूली करणार; PCB प्रत्येकाकडून लाखो रुपये घेणार

PCB decision on Pakistan squad after Super Eight elimination: पाकिस्तानला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८मध्ये गाशा गुंडाळावा लागला आणि सलग चौथ्या आयसीसी स्पर्धेत ते उपांत्य फेरी गाठण्यात अपयशी ठरले. वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकून २७-२८ कोटींच्या बक्षीसाचं स्वप्न पाहणाऱ्या पाकिस्तानला ५ कोटींवरच समाधान मानावे लागले. ही आर्थित तूट भरून काढण्यासाठी आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) कठोर पावलं उचलली आहेत आणि प्रत्येक खेळाडूकडून दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाणार आहे. भारताविरुद्धचा पराभव पीसीबीच्या खास जिव्हारी लागला आहे..पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी श्रीलंकेविरुद्धचा सामना ६५ धावांच्या फरकाने जिंकणे गरजेचा होता. पण, श्रीलंकेने तसे होऊ दिले नाही आणि ३ गुण कमावूनही नेट रन रेटमुळे पाकिस्तानला स्पर्धेबाहेर जावे लागले. गटसाखळीत त्यांना भारताने पुन्हा एकदा पराभवाची चव चाखवली. या खराब कामगिरीनंतर पीसीबी आक्रमक झाली आहे आणि त्यांनी खेळाडूंकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सुपर ८च्या फेरीतून बाद झाल्यानंतर पीसीबीने खेळाडूंना दंडाची रक्कम कळवली आहे..IND vs WI : संजू सॅमसनची अविस्मरणीय खेळी... वंदे मातरम्... सूर्यकुमार यादवचा कुर्निसात... अंगावर शहारा आणणारा Video.पीसीबी आता प्रत्येक खेळाडूकडून ५ लाख पाकिस्तानी रक्कम म्हणजेच भारतीय चलनानुसार १६.२ लाख रुपये दंड म्हणून वसूल करणार आहे. Express Tribune ने हे वृत्त दिले आहे. पाकिस्तानने गट साखळीत नेदरलँड्स व अमेरिका यांच्यावर विजय मिळवला, परंतु त्यांच्या खेळातील उणीवा स्पष्ट दिसत होत्या. भारताने ६१ धावांनी विजय मिळवून पाकिस्तानला उघड्यावर पाडले. सुपर ८मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली. श्रीलंकेविरुद्ध त्यांनी विजय मिळवला खरा, परंतु खराब नेट रन रेटमुळे ते बाहेर फेकले गेले..या वृत्तामध्ये असेही म्हटले गेले आहे की, आता बोर्डाकडून खेळाडूंचे लाड बंद करण्यात येणार आहे. आर्थिक फायदा केवळ कामगिरीनेच होईल. पीसीबीला भारताविरुद्धच्या सामन्यात खेळाडूंकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती, कारण संघाला श्रीलंकेतील परिस्थितीची माहिती होती आणि त्यांच्या सेट-अपमध्ये दर्जेदार फिरकीपटू होते. तरीही भारताने बाजी मारली. "अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले की जर खेळाडूंना चांगल्या कामगिरीसाठी बक्षिसे मिळत असतील तर त्यांना खराब कामगिरीसाठी दंड देखील भरावा लागेल," असे या वृत्तात म्हटले आहे..T20 WC, IND vs WI: मॅच जिंकली, खेळाडूंना भेटला अन् मग ड्रेसिंग रुममध्ये जाऊन सॅमसननं पहिली गोष्ट काय केली? BCCI ने शेअर केला Video.पीसीबीकडून वसूल केली जाणारी दंडात्मक रक्कम ही त्यांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा जास्त आहे. पीसीबी करार आणि आयसीसी महसूलातील वाटा यानुसार पाकिस्तानी खेळाडूंना अ गटासाठी २१.८२ लाख, ब गटातील खेळाडूंना १४.७८ लाख, क गटातील खेळाडूंना ६.५ लाख आणि ड गटातील खेळाडूंना ३.९ लाख असा पगार मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.