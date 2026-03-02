Cricket

पाकिस्तानी भिकारी! वर्ल्ड कपमधून कमी बक्षीस रक्कम मिळाली म्हणून, खेळाडूंकडून वसूली करणार; PCB प्रत्येकाकडून लाखो रुपये घेणार

Pakistan team penalty after India defeat in ICC tournament: सलग चौथ्या आयसीसी स्पर्धेत उपांत्य फेरी गाठण्यात अपयशी ठरल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट संघावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील सुपर एट टप्प्यातून बाहेर पडल्यानंतर Pakistan Cricket Board ने प्रत्येक खेळाडूकडून लाखो रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
Swadesh Ghanekar
PCB decision on Pakistan squad after Super Eight elimination: पाकिस्तानला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८मध्ये गाशा गुंडाळावा लागला आणि सलग चौथ्या आयसीसी स्पर्धेत ते उपांत्य फेरी गाठण्यात अपयशी ठरले. वर्ल्ड कप स्पर्धा जिंकून २७-२८ कोटींच्या बक्षीसाचं स्वप्न पाहणाऱ्या पाकिस्तानला ५ कोटींवरच समाधान मानावे लागले. ही आर्थित तूट भरून काढण्यासाठी आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) कठोर पावलं उचलली आहेत आणि प्रत्येक खेळाडूकडून दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाणार आहे. भारताविरुद्धचा पराभव पीसीबीच्या खास जिव्हारी लागला आहे.

