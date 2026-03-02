वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून पराभव जिव्हारी, पाकिस्तानच्या प्रत्येक खेळाडूला भरावा लागणार मोठा दंड; PCB करणार वसुली

आयसीसी मेन्स टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पाकिस्तानने गचाळ कामगिरी केली. त्यांना सुपर ८मधून बाहेर पडण्याची वेळ आली. तर ग्रुप स्टेजमध्ये भारताकडून नामुष्कीजनक पराभव पत्करावा लागला. संघाच्या निराशाजनक कामगिरीनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं आक्रमक भूमिका घेत संघाच्या खेळाडूंना दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळाडूंना त्यांच्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार आहेत..टी२० वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या पाकिस्तानच्या प्रत्येक खेळाडूला ५० लाख पाकिस्तानी रुपये इतका दंड द्यावा लागणार आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम १६ लाख रुपये इतकी आहे. हा दंड खेळाडूंच्या वेतनातून किंवा सामन्याच्या मानधनातून कापून घेतला जाईल. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दंडाची वसुली करणार असल्याचं वृत्त समोर येतंय..How Much Prize Money Will Pakistan Get? पाकिस्तानी २७-२८ कोटी जिंकण्याच्या इराद्याने आले होते, बघा किती बक्षीस रक्कमेवर समाधान मानावे लागले... .सलग चौथ्या आयसीसी स्पर्धेत पाकिस्तानचा संघ सेमीफायनलला पोहोचू शकलेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने स्पष्ट संदेश दिलाय की खराब कामगिरी केल्यास थेट आर्थिक दंड केला जाईल. पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये याआधीही संघाच्या कामगिरीवरून कठोर कारवाई केली गेलीय. मात्र यावेळी मोठ्या प्रमाणावर दंड केल्यानं चर्चा सुरू आहे..सुपर ८ मध्ये प्रवेश केलेल्या संघांना ३.८० लाख डॉलरचं बक्षीस मिळालंय. तर प्रत्येक विजयासाठी १.१२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. पाकिस्तानला एकूण ४.६० कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळाले आहेत. आता संघाला मिळालेल्या बक्षीसापेक्षा जास्त त्यांना दंड भरावा लागण्याची शक्यता आहे..सुपर ८ मध्ये बाहेर पडलेल्या संघांना किती पैसे मिळतील?आयसीसीने २०२६ च्या वर्ल्ड कपसाठी बक्षीस रकमेचे कोणतेही अधिकृत आकडे जाहीर केलेले नाहीत. पण, अहवालांनुसार २०२४ च्या आवृत्तीच्या तुलनेत एकूण बक्षीस रकमेत अंदाजे २०% वाढ होऊ शकते. त्यानुसार एकूण बक्षीस रक्कम ही अंदाजे १०० कोटी पासून ते १२० कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याच अंदाजानुसार विजेत्या संघाला २७-२८ कोटी मिळू शकतात. उपविजेत्या संघाला १४ ते १५ कोटी, तर उपांत्य फेरीत पराभूत संघांना प्रत्येकी ७ ते ८ कोटी रुपये मिळतील. त्याशिवाय ५ ते १२ क्रमांकावर राहणाऱ्या संघांना प्रत्येकी ३.४८ कोटी दिले जाणार आहेत. या स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाला आयसीसीकडून २.२८ कोटी दिले जाण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.