पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये खळबळ! शादाब खान 'तोंडाला लगाम लाव'; ऑल राऊडंरल मिळाली धमकी; माजी खेळाडूंवर केली होती टीका...

PCB reaction to Shadab Khan comments on Pakistan legends: पाकिस्तान क्रिकेटचा अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर येऊ लागला आहे. भारताविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या संघावर आणि खेळाडूंवर माजी दिग्गजांकडून बोचऱ्या शब्दात टीका झाली. त्याला ऑल राऊंडर शादाब खान याने सडेतोड उत्तर दिले. आम्ही आयसीसी स्पर्धेत किमान भारताला एकदा पराभूत केले, तुम्हाला तेही जमले नाही, अशी टीका शादाबने माजी खेळाडू शाहिद आफ्रिदी, मोहम्मद युसूफ यांचे नाव न घेता केली. पण, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) शादाबच्या या विधानावर नाराज असल्याचे वृत्त समोर आले आहे आणि त्यांनी शादाबला तोंडाला लगाम लाव असा दम दिला आहे..पाकिस्तानने २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतावर १० विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. त्या संघात शादाब, बाबर आझम आणि शाहीन आफ्रिदी यांचा समावेश होता आणि ते यंदाचा वर्ल्ड कपही खेळत आहेत. शादाबच्या वक्तव्याने पाकिस्तानमध्ये वादळ निर्माण झाले आणि पीसीबीने अष्टपैलू खेळाडूला सध्या सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान त्याच्या भाषेला लगाम लावण्यास सांगितले आहे..तो बरोबर म्हणतोय, आम्ही भारताला नाही हरवू शकलो...! Shahid Afridiचे शादाब खानला सडेतोड उत्तर, २ मिनिटांचा Video Viral ."शादाब तू तुझी मर्यादा ओलांडली आहे, असे पाकिस्तान संघाचे व्यवस्थापक नवीद चीमा यांनी बुधवारी रात्री पत्रकार परिषदेत फोन करून कळवले. शादाबला हे माहित असले पाहिजे की त्याचे सासरे सकलेन मुश्ताकसह सर्व माजी खेळाडू आदरणीय आहेत आणि ते पाकिस्तानचे महान खेळाडू आहेत. शादाबने त्यांचा आदर करावा आणि अशी भाषा वापरू नये," असे सूत्रांनी टेलिकॉम एशिया स्पोर्टला सांगितले. चीमा यांना बोर्डाने खेळाडूंना मर्यादेत राहण्यास सांगण्याचा सल्ला दिला आहे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल..दरम्यान, सासरे सकलेन मुश्ताक देखील शादाबच्या वक्तव्यावर नाराज होते. "त्या टिप्पण्या करण्याची गरज नव्हती आणि बहुतेक खेळाडू माझ्यासोबत खेळले होते. खरं तर, मी देखील अशा लोकांपैकी एक आहे ज्यांनी आयसीसी स्पर्धा जिंकलेली नाही, परंतु आम्ही पाकिस्तानसाठी अनेक मोठे कसोटी आणि वन डे सामने जिंकले आहेत," असे सकलेनने टेलिकॉम एशिया स्पोर्टला सांगितले..Pakistan Cricket : पाकिस्तानी खेळाडूंची 'आर्थिक' कोंडी! भारताशी पंगा घेणे पडले महागात, चार संघांकडून पाकड्यांवर बंदी.शादाब खानवर टीका करणारा सकलेन हा एकमेव माजी खेळाडू नव्हता. यापूर्वी बासित अली आणि कामरान अकमल यांनीही या अष्टपैलू खेळाडूवर जोरदार टीका केली होती..