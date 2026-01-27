Cricket

नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेaश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार

Bangladesh return to T20 World Cup if...? ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. बांगलादेशला पुन्हा एकदा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते, असा दावा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
Swadesh Ghanekar
T20 World Cup Bangladesh comeback news: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सध्या संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू असल्याचे दिसत आहेत. बांगलादेशने भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) त्यांच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश केला. बांगलादेशच्या समर्थनात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) उभे राहिले आणि आता ते बहिष्काराची भाषा करत आहेत. पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी काल यासंदर्भात पाकिस्तानी पंतप्रधानांची भेट घेतली. येत्या शुक्रवारी ते त्यांचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. पण, पाकिस्तानचा हा डाव आता त्यांच्यावर उलटणार असल्याचे दिसतेय..

