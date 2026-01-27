नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेaश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार

T20 World Cup Bangladesh comeback news: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सध्या संगीत खुर्चीचा खेळ सुरू असल्याचे दिसत आहेत. बांगलादेशने भारतात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) त्यांच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश केला. बांगलादेशच्या समर्थनात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) उभे राहिले आणि आता ते बहिष्काराची भाषा करत आहेत. पीसीबीचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी काल यासंदर्भात पाकिस्तानी पंतप्रधानांची भेट घेतली. येत्या शुक्रवारी ते त्यांचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. पण, पाकिस्तानचा हा डाव आता त्यांच्यावर उलटणार असल्याचे दिसतेय...बांगलादेशने वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर पाकिस्तानने थयथयाट केला. पाकिस्तानने बहिष्कार घातल्यास त्यांच्यावर द्विदेशीय मालिकेची बंदी, पाकिस्तान सुपर लीगमधील परदेशी खेळाडूंना ना हरकर प्रमाणपत्र देण्यास नकार अन् आशिया चषक स्पर्धेतून हकालपट्टीची धमकी आयसीसीने दिली आहे. तरीही पाकिस्तान रोज नवीन नाटकं करताना दिसतोय. पण, त्यांची ही नाटकं बांगलादेशच्या पथ्यावर पडणारी ठरू शकतात..IND vs NZ : न्यूझीलंडने 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' होल्डर फलंदाज बोलावला, अभिषेक शर्माला देणार टक्कर; शेवटच्या २ सामन्यांसाठी संघ बदलला.पाकिस्तानने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेतल्यास त्यांच्या जागी बांगलादेशला संघी मिळू शकते. बांगलादेशने त्यांचे सामने भारताबाहेर हलवावे अशी मागणी केली होती आणि त्यांना पाकिस्ताननेच पाठिंबा दिला होता. आयसीसीने ही मागणी फेटाळली आणि स्कॉटलंडचा समावेश केला. आता पाकिस्तानने माघार घेतल्यास आयसीसी पुन्हा एकदा बांगलादेशला प्रथम प्राधान्य देण्याची दाट शक्यता आहे.."जर पाकिस्तानने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला, तर बांगलादेशला ग्रुप अ मध्ये त्यांची जागा घेण्याची शक्यता आहे आणि बीसीबीच्या मूळ विनंतीनुसार त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळण्याची संधी दिली जाईल. यामुळे लॉजिस्टिक आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यताही कमी होईल," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..पाकिस्तानी डोक्यावर पडलेत! T20 World Cup मध्ये India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी; म्हणातात, बांगलादेशसाठी.....पाकिस्तानने वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी त्यांचा संघ आधीच निश्चित केला आहे. पण, पीसीबीचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसीन नक्वी यांनी आयसीसीने बांगलादेशला वगळणे हा 'अन्याय' असल्याचे म्हटले होते आणि अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी ते त्यांचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचे मत जाणून घेतील असे म्हटले होते. नक्वी यांनी सोमवारी सांगितले की ते शुक्रवार किंवा पुढील सोमवारपर्यंत निर्णय घेतील, ज्यामुळे ग्रुप अ मध्ये त्यांच्या जागी दुसऱ्या संघाला स्थान मिळण्यास फारसा वेळ मिळणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.