NZ vs ENG: १७ चौकार, ६ षटकार, १६३ धावा! हॅरी ब्रूक अन् Phil Salt यांचे वादळ, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा

Harry Brook and Phil Salt’s fiery knocks in NZ vs ENG 2nd T20I: इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० सामन्यात धावांचा डोंगर उभा केल आहे. फिल सॉल्ट आणि हॅरी ब्रुक यांनी आक्रमक खेळ करताना मिळून १७ चौकार आणि ६ षटकार ठोकले.
  • इंग्लंडने ख्राईस्टचर्च येथे न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करत २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • फिल सॉल्ट आणि हॅरी ब्रुक यांनी अर्धशतकं करत शतकी भागीदारी केली.

  • न्यूझीलंडला हा सामना जिंकण्यासाठी विक्रमी लक्ष्य पार करावे लागेल.

