NZ vs ENG: १७ चौकार, ६ षटकार, १६३ धावा! हॅरी ब्रूक अन् Phil Salt यांचे वादळ, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचा केला पालापाचोळा

इंग्लंडने ख्राईस्टचर्च येथे न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करत २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. फिल सॉल्ट आणि हॅरी ब्रुक यांनी अर्धशतकं करत शतकी भागीदारी केली. न्यूझीलंडला हा सामना जिंकण्यासाठी विक्रमी लक्ष्य पार करावे लागेल..सोमवारी इंग्लंड आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेचा दुसरा सामना ख्राईस्टचर्च येथे सुरू आहे. या सामन्यात इंग्लंडने आक्रमक फलंदाजी करताना न्यूझीलंडसमोर भलंमोठं लक्ष्य ठेवलं आहे. जवळपास सर्वच न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक फलंदाजी करताना इंग्लंडने न्यूझीलंडला २३७ धावांचं विजयासाठी लक्ष्य दिले आहे. इंग्लंडकडून फिल सॉल्ट आणि कर्णधार हॅरी ब्रुक यांनी वेगवान फलंदाजी करताना अर्धशतकं केली..World Cup 2025, IND vs ENG: भारताला पराभूत करत इंग्लंडने मिळवलं सेमीफायनलचं तिकीट! हरमनप्रीत कौर-स्मृती मानधनाची झुंज व्यर्थ.या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफीने इंग्लंडचा सलामीवीर जॉस बटलरला ४ धावांवरच बाद करत चांगली सुरुवातही करून दिली होती. पण सलामीवीर फिल सॉल्टला जेकॉब बेथलची साथ मिळाली. पण आक्रमक खेळणारा बेथलही १२ चेंडूत २ चौकार आणि २ षटकारांसह २४ धावांवर बाद झाला. मात्र यानंतर सॉल्ट आणि ब्रुक यांची जोडी जमली. या दोघांनी आक्रमक खेळताना शतकी भागीदारी केली. यासोबत स्वत:ची अर्धशतकेही पूर्ण केली..त्यांनी १७ षटकांच्या आतच १९० धावांचा टप्पा पार केला होता. अखेर हॅरी ब्रुकचं वादळ १८ व्या षटकात काईल जेमिसनने थांबवलं. ब्रुकने ३५ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७८ धावा ठोकल्या. तो बाद झाल्यानंतर याच षटकात दोन चेंडूंनंतर फिल सॉल्टही बाद झाला. त्याने ११ चौकार आणि एका षटकारांसह ५६ चेंडूत ८५ धावांची खेळी केली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर शेवटच्या षटकांमध्ये टॉम बॅन्टन आणि सॅम करन यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. सॅम करनने एका षटकारासह नाबाद ८ धावा केल्या, तर बॅन्टनने १२ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद २९ धावा ठोकल्या. त्यामुळे इंग्लंडने २० षटकात ४ बाद २३६ धावा केल्या..इंग्लंडकडून सर्व फलंदाजी केलेल्या ६ खेळाडूंनी मिळून २४ चौकार आणि १० षटकार मारले. यातील सॉल्ट आणि ब्रुक या दोघांनीच मिळून तब्बल १७ चौकार आणि ६ षटकार मारले. तसेच इंग्लंडच्या २३६ धावांपैकी १६३ धावा या दोघांनी मिळूनच केल्या..ENG vs SA 2nd T20 : इंग्लंडचा T20I मधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मिळवला; नोंदवले एकापेक्षा सरस रेकॉर्ड.न्यूझीलंडकडून काईल जेमिसनने २ विकेट्स घेतल्या, तर जेकॉब डफी आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. दरम्यान, आता न्यूझीलंडला हा सामना जिंकायचा असेल, तर त्यांना विक्रमी २३७ धावांचे लक्ष्य पार करावे लागले. न्यूझीलंडने एवढे मोठे लक्ष्य अद्याप टी२०मध्ये पार केलेलं नाही..