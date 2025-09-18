RCB चा फलंदाज Unstoppable ! १४ चेंडूंत ६४ धावा कुटून संघाला मिळवून दिला दणदणीत विजय; KKR ला होतोय पश्चाताप

RCB batsman Phil Salt explosive innings : इंग्लंडने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात १९७ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या फिल सॉल्टने बुधवारी झालेल्या लढतीत आयर्लंडविरुद्ध ४६ चेंडूंत ८९ धावांची खेळी केली. या सामन्यात इंग्लंडच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी जेकब बेथेल ( २१ वर्षीय) याने सांभाळली होती आणि तो इंग्लंडचा सर्वात युवा कर्णधार ठरला..फिल सॉल्ट व जॉस बटलर यांनी संघाला ७४ धावांची सलामी दिली. बटलर १० चेंडूंत २८ धावांवर बाद झाला. युवा कर्णधार बेथेलने १६ चेंडूंत २४ धावा केल्या. सॅम कुरनने १५ चेंडूंत २७ धावांचे योगदान देताना ३ षटकार लगावले. सॉल्टच्या ८९ धावांच्या खेळीत १० चौकार व ४ षटकारांचा अशा १४ चेंडूंत ६४ धावांच्या आतषबाजीचा समावेश होता..IND A vs AUS A : श्रेयस अय्यरने संधी गमावली, वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी निवड अवघड; सुदर्शन, जगदीशन यांची फिफ्टी, तरीही भारत अडचणीत.सॉल्टने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. ११.५ कोटीच्या रकमेत RCB च्या ताफ्यात दाखल झालेल्या सॉल्टने आयपीएल २०२५ मध्ये १२ सामन्यांत १७५.९८ च्या स्ट्राईक रेटने ४०३ धावा केल्या होत्या. कोलकाता नाइट रायडरला सॉल्टला रिलीज केल्याचा पश्चाताप नक्कीच होत असावा..आयर्लंडला पॉल स्टर्लिंग ( ३४) व रॉस एडर ( २६) यांना अपेक्षित सुरुवात करून देता आलेली नाही. संघाच्या ५७ धावा असताना लिएम डॉसनने आयर्लंडला धक्का दिला. त्यानंतर राशीदने कर्णधार स्टर्लिंगला बाद केले. हॅरी टेक्टर व लॉर्सन टकर यांनी आयर्लंडचा डाव सावरला. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२३ धावांची भागीदारी केली. .Handshake Controversy Timeline : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची टप्प्याटप्प्याने कशी नाचक्की होत गेली ते वाचा... Andy Pycroft प्रकरण त्यांच्यावरच कसं उलटलं?.टकर व टेक्टर यांनी आयर्लंडसाठी तिसऱ्या विकेटसाठीची सर्वोत्तम भागीदारी नोंदवली. यापूर्वी हा विक्रम हॅरी टेक्टर व गॅरेल डेलनी ( ८२ धावा ) यांच्या नावावर होता. टकसने ४५ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या. तर टेक्टर ३६ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांवर नाबाद राहिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.