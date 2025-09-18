Cricket

RCB चा फलंदाज Unstoppable ! १४ चेंडूंत ६४ धावा कुटून संघाला मिळवून दिला दणदणीत विजय; KKR ला होतोय पश्चाताप

England Beat Ireland In 1st T20I: इंग्लंडच्या फिल सॉल्ट याने आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ४६ चेंडूत ८९ धावांची आतषबाजी केली. त्याच्या या खेळीमुळे इंग्लंडने आयर्लंडचा पराभव करत मालिकेत दमदार सुरुवात केली.
Phil Salt smashed 89 Off 46 Balls

RCB batsman Phil Salt explosive innings : इंग्लंडने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात १९७ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या फिल सॉल्टने बुधवारी झालेल्या लढतीत आयर्लंडविरुद्ध ४६ चेंडूंत ८९ धावांची खेळी केली. या सामन्यात इंग्लंडच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी जेकब बेथेल ( २१ वर्षीय) याने सांभाळली होती आणि तो इंग्लंडचा सर्वात युवा कर्णधार ठरला.

