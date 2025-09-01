Cricket

Pro Kabaddi: यु मुंबाची दमदार सुरूवात! तमिळ थलायवाजला नमवत नोंदवला सलग दुसरा विजय

U Mumba Beats Tamil Thalaivas: यु मुंबाने प्रो कबड्डी लीगमध्ये तमिळ थलायवाजला पराभूत केले. या विजयासह यु मुंबाने सलग दुसरा विजय नोंदवला.
Pro Kabaddi 2025 | Tamil Thalaivas vs U Mumba
Pro Kabaddi 2025 | Tamil Thalaivas vs U MumbaSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • प्रो कबड्डी लीगमध्ये यु मुंबाने तमिळ थलायवाजवर ३६-३३ ने विजय मिळवला.

  • अजित चौहान आणि अनिल मोहन सिंग यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे यु मुंबाने शेवटच्या मिनिटात सामना जिंकला.

  • यु मुंबाने सलग दुसरा विजय नोंदवला आहे.

Loading content, please wait...
Kabaddi player
pro kabaddi
U Mumba
Tamil Thalaivas
Ajit Chauhan performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com