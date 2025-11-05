Cricket

एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव..

SURYAKUMAR YADAV SEEKS AB DE VILLIERS’ ADVICE: भारतीय संघाचा तडाखेबाज फलंदाज सूर्यकुमार यादव सध्या वन डे क्रिकेटमध्ये फॉर्मच्या संकटातून जात आहे. ट्वेंटी-२० मध्ये जगभरातील गोलंदाजांना चोपणारा स्काय आता आपल्या करिअरच्या निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. अशातच त्यानं आपल्या आदर्श खेळाडू एबी डिव्हिलियर्सकडे भावनिक विनंती केली आहे.
Swadesh Ghanekar
Suryakumar Yadav requests AB de Villiers for help with ODI career: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज एबी डिव्हिलियर्स याच्याकडे मदत मागितली आहे. सूर्याला वन डे क्रिकेट खेळायचे आहे आणि रोहित व विराट प्रमाणे २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याचे त्याचेही स्वप्न आहे. त्यासाठीच त्याने एबीला विनंती केली आहे.

