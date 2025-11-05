एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव..

Suryakumar Yadav requests AB de Villiers for help with ODI career: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज एबी डिव्हिलियर्स याच्याकडे मदत मागितली आहे. सूर्याला वन डे क्रिकेट खेळायचे आहे आणि रोहित व विराट प्रमाणे २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याचे त्याचेही स्वप्न आहे. त्यासाठीच त्याने एबीला विनंती केली आहे. .पत्रकार विमल कुमार यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्याने मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये समतोल राखताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे मान्य केले. त्याने यासाठी एबीकडे मदत मागितली. 'मी त्याला येत्या काही दिवसात भेटलो, तर त्याला नक्की विचारे की, ट्वेंटी-२० व वन डे क्रिकेटमध्ये तू संतुलन कसे राखलेस? मला ते जमत नाहीए. वन डे क्रिकेटही ट्वेंटी-२० प्रमाणेच खेळायचे असते, असे मला वाटते. दोन्ही फॉरमॅटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी तू काय केलेस, हे मला एबीला विचारायचे आहे,' असे सूर्या म्हणाला. .Women's World Cup : कर्णधाराने ज्युनियर खेळाडूला कानाखाली खेचली... वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यान महिला खेळाडूसोबत गैरवर्तवणुक, बोर्डाने दिली प्रतिक्रिया.३३ वर्षीय सूर्या २०२३ मध्ये भारतासाठी शेवटचा वन डे सामना खेळला होता. त्याने ३७ सामन्यांत २५ च्या सरासरीने ७७३ धावा केल्या आहेत. पण, तो ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये गाजवतोय. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने ६०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर त्याला वन डे संघात स्थान मिळालेले नाही. .'एबी डिव्हिलियर्स ऐकतोस ना... कृपया माझ्यासोबत लवकरात लवकर संवाद साध. माझ्यासमोर कारकिर्दितील ३-४ महत्त्वाची वर्ष आहेत. मला वन डे क्रिकेट खेळायचे आहे. कृपया मला मदत कर.. मला ट्वेंटी-२० व वन डे क्रिकेटमध्ये संतुलन राखता येत नाहीए.., ' असेही सूर्या म्हणाला. .Vaibhav Suryavanshi : ९ चौकार, ४ षटकार... वैभवची ९३ धावांची वादळी खेळी; भारत अ संघात मिळाली संधी.सूर्या सध्या पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे आणि तीन सामन्यानंतर मालिका १-१ अशी बरोबरीत आली आहे. सूर्याला वन डे संघात पुनरागमन करायचे आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.