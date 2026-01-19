Rinku Singh 'तो' व्हायरल व्हिडिओ शेअर करून फसला, करणी सेनेकडून पोलीस तक्रार दाखल; नेमकं काय घडलं?

Police Complaint Filed Against Rinku Singh by Karni Sena: भारतीय क्रिकेट संघाचा खेळाडू रिंकू सिंग सध्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघासोबत तयारी करत आहे. मात्र असे असतानाच त्याच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. त्याने काही दिवसांपूर्वी शेअर केलेल्या AI व्हिडिओमुळे (Video) तो संकटात सापडला आहे. त्याच्याविरुद्ध अलिगढमधील करणी सेनेकडून (Karni Sena) पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. .भारतीय संघातून वगळले, म्हणून Rinku Singh पेटला! २४० च्या स्ट्राईक रेटने स्फोटक खेळी; समीर रिझवी, माधव कौशिक यांचेही अर्धशतक.झाले असे की काही दिवसांपूर्वी रिंकूने (Rinku Singh) सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यात तो क्रिकेटच्या मैदानात शॉट्स खेळताना दिसत आहे. त्यानंतरच्या क्लिपमध्ये थार कारमध्ये AI अवतारातील महादेश, विष्णू, हनुमान आणि गणपती बसलेले दिसत आहेत. हनुमान गाडी चालवत असून देवांनी काळा गॉगल घातला आहे, तसेच बॅकग्राऊंडला इंग्लिश गाणे वाजत आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये रिंकूने लिहिले होते की 'तुला क्रिकेटपटू कोणी बनवले?'.रिंकू सिंगचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यानंतर करणी सेना नाराज आणि संतप्त झाली आहे. करणी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुमीत तोमर यांनी कार्यकर्त्यांसह रविवारी सासनी गेट पोलीस स्टेशनमध्ये रिंकू सिंगविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यांच्याकडून रिंकू सिंग जिहादी मानसिकतेचा असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. तथापि, रिंकूने तो व्हिडिओ डिलिट केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून आता बरीच चर्चा होत आहे. काहींचे म्हणणे आहे की रिंकू सिंगचा व्हिडिओमागील हेतू चांगला होता, त्याने कोणाचाही अपमान केलेला नाही, तर काहींनी म्हटले आहे की याव्हिडिओला धार्मिक भावनांशी छेडछाड करणारे कृत्य असल्याचे म्हटले आहे..Vijay Hazare Trophy : भारतीय संघात परतला अन् Rinku Singh सूसाट सुटला... १५ चेंडूंत ६८ धावांसह ठोकले वादळी शतक .सुमीत तोमर यांनी म्हटले की हा सनातन धर्माचा अपमान आहे. ते म्हणाले, 'रिंकू सिंग आयपीएलमधील शाहरुख खानचा संघ कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे. शाहरुख खानप्रमाणे रिंकू सिंगनेही त्याची खरी मानसिकता दाखवून दिली आहे.''त्याने देवांना काळा गॉगल घातला आणि त्यांना थारही चालवायला लावली व इंग्लिश गाण्यावर डान्स करायला लावला. त्यामुळे तो लोकांच्या भावनांशी खेळला आहे. करणी सेना हे सहन करणार नाही. रिंकू सिंगने सनातन धर्माची हात जोडून जाहीरपणे माफी मागायला हवी. त्याच्याविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करावा. जर कारवाई झाली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करू.'.याबाबत सासनी गेट पोलीस स्टेशन प्रभारी यांनी माहिती दिली की करणी सेनेने तक्रार दाखल केली असून चौकशी सुरू आहे. व्हिडिओची सत्यता पडताळल्यानंतरच कायदेशीर कारवाई करता येईल.तथापि, रिंकू सिंग २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. याशिवाय तो ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठीही भारतीय संघाचा भाग आहे. त्यामुळे सध्या तो क्रिकेटमध्ये व्यस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.