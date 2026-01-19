Cricket

Rinku Singh 'तो' व्हायरल व्हिडिओ शेअर करून फसला, करणी सेनेकडून पोलीस तक्रार दाखल; नेमकं काय घडलं?

Police Complaint Filed Against Rinku Singh: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंगने शेअर केलेल्या AI व्हिडिओमुळे त्याच्यावर अलिगढमधील करणी सेनेकडून पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Police Complaint Filed Against Rinku Singh by Karni Sena: भारतीय क्रिकेट संघाचा खेळाडू रिंकू सिंग सध्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघासोबत तयारी करत आहे. मात्र असे असतानाच त्याच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.

त्याने काही दिवसांपूर्वी शेअर केलेल्या AI व्हिडिओमुळे (Video) तो संकटात सापडला आहे. त्याच्याविरुद्ध अलिगढमधील करणी सेनेकडून (Karni Sena) पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

भारतीय संघातून वगळले, म्हणून Rinku Singh पेटला! २४० च्या स्ट्राईक रेटने स्फोटक खेळी; समीर रिझवी, माधव कौशिक यांचेही अर्धशतक
