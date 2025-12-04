भारतीय संघातून वगळले, म्हणून Rinku Singh पेटला! २४० च्या स्ट्राईक रेटने स्फोटक खेळी; समीर रिझवी, माधव कौशिक यांचेही अर्धशतक

Rinku Singh smashed at a 240 strike rate in SMAT 2025 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० सामन्यांसाठी BCCI ने कालच भारतीय संघाची घोषणा केली. या संघात रिंकू सिंगचे नाव नसल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मागील काही वर्षापासून रिंकूला टीम इंडियाचा फिनिशर म्हणून ओळखले जातेय. पण, आफ्रिकाविरुद्ध त्याची निवड न झाल्याने त्याचे चाहते नाराज झाले. मात्र, रिंकूने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत आपल्या खेळीने याला उत्तर दिले. उत्तर प्रदेशकडून खेळणाऱ्या रिंकूने आज चंडिगढविरुद्ध २४० च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी केली..भुवनेश्वर कुमारची कमाल...उत्तर प्रदेशने विजयासाठी ठेवलेल्या २१३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चंडिगढचा सलामीवीर नेहल पाजनी ( ०) व कर्णधार अर्जुन आझाद ( १) यांना भुवनेश्वर कुमारने माघारी पाठवले. पम, मनन वोहरा आणि निखिल ठाकूर यांनी संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. निखिल २८ चेंडूंत ३२ धावांवर बाद झाला आणि मननसह त्याची ८१ धावांची ( ५१ चेंडू) भागीदारी संपुष्टात आली. .Arjun Tendulkar vs Vaibhav Suryavanshi : ४ चौकार ४ षटकार! वैभवची १८४च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी अन् अर्जुनची दोन षटकांत गोलंदाजी थांबवली; कुठे पाहाल ही मॅच?.मनन वोहरा चमकला...या विकेटनंतर चंडिगढला मोठी भागीदारी करता आली नाही. मनन ३५ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ६१ धावांवर बाद झाला. अम्रित लाल लुबानाने ३० धावांची नाबाद खेळी केली, परंतु चंडिगढला ८ बाद १७२ धावाच करता आल्या. भुवीने ३ व विपराज निगमन दोन विकेट्स घेतल्या. उत्तर प्रदेशने ४० धावांनी हा सामना जिंकला. .समीर रिझवीच्या आक्रमक ७० धावा...उत्तर प्रदेशचा सलामीवीर आर्यन जुयल याला भोपळ्यावर संदीप शर्माने बाद केले. पण, माधव कौशिकने ४१ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६७ धावा केल्या. सिद्धार्थ यादवने १२ चेंडूंत २८ धावा केल्या. समीर रिझवीच्या ४२ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ७० धावांच्या खेळीने उत्तर प्रदेशला मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने नेले. पाचव्या क्रमांकावर आलेल्या रिंकून १० चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह २४ धावांची खेळी केली. त्याचा स्ट्राईक रेट २४० इतका होता. .Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .भारताचा टी२० संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.