World Cup विजेत्या लेकीच्या कामगिरीने वडिलांची शिक्षा होणार माफ; ‘क्रांती’ ठरतेय कुटुंबाच्या आनंदाचं कारण

भारतीय महिला संघाने २०२५ वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आहे. क्रांती गौडच्या कामगिरीमुळे तिच्या वडिलांची बंदी उठवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिले आहे. क्रांतीच्या यशामुळे तिच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणींवर मात करण्याची संधी मिळाली आहे. .भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकून फक्त इतिहास घडवला नाही, तर भारतात महिला क्रिकेटला नवी ओळखही दिली आहे. आत्तापर्यंत पुरुषांच्या क्रिकेटला मोठी लोकप्रियता मिळत होती, पण यंदा क्रिकेट चाहत्यांचा भरघोस प्रतिसाद महिला वनडे वर्ल्ड कपलाही मिळाला. विश्वविजेत्या भारतीय महिला संघावर कौतुकाचा आणि बक्षिसांचा वर्षावही झाला. जगज्जेत्या भारतीय संघात २२ वर्षीय क्रांती गौडनेही मोलाचा वाटा उचलला. आता तिच्या या यशामुळे तिच्या कुटुंबातही मोठा आनंद पसरला आहे. तिच्या या यशामुळे तिच्या वडिलांवर लागलेली बंदी आता उठू शकते..ICC Decision about World Cup: भारत विश्वविजेता झाल्याच्या पाच दिवसांतच 'ICC'ने विश्वचषकाबाबत घेतला मोठा निर्णय!.क्रांतीचे कुटुंब मुळचे मध्य प्रदेशमधील बुंदेलखंड प्रदेशातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुवारा गावचे आहे. ती वर्ल्ड कप जिंकून घरी आल्यानंतर भोपाळमध्ये तिचे मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री मोहन यादव यांनी एका कार्यक्रमात तिचा गौरव केला. यावेळी तिचे वडील मुन्ना सिंह गौड आणि निलम सिंह गौड, तसेच प्रशिक्षक राजीव बिथारे हे देखील उपस्थित होते. या कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री यादव यांनी आश्वासन दिले की क्रांतीच्या वडिलांवर लागलेली बंदी उठवून त्यांना पुन्हा पदावर नियुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.मुख्यमंत्री म्हणाले, 'मला आत्ताच क्रांतीच्या कुटुंबाच्या समस्यांबद्दल समजले. राज्य सरकारकडे अपील करण्याची तरतुद आपल्याकडे आहे. विद्यमान नियमांनुसार तुझ्या वडिलांना पुन्हा नियुक्त करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू.'.रिपोर्ट्सनुसार २०११ मध्ये क्रांतीच्या वडिलांना पोलिस कॉन्स्टेबल म्हणून कर्तव्यात निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली चौकशीनंतर निलंबित करण्यात आले होते. पण त्यांनी हे आरोप फेटाळले होते. पण या कारवाईनंतर त्यांच्या कुटुंबाला बऱ्याच आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. क्रांतीला पाच मोठी भावंड आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या कुटुंबाच्या पालनपोषणासाठी तिच्या मोठ्या भावांनी मजूर म्हणून आणि बस कंडक्टर म्हणून कामं केली. पण आता क्रांतीच्या यशाने त्यांना आशेचा नवा किरण मिळाला आहे..दरम्यान, क्रांतीने या कार्यक्रमावेळी मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स ऍकेडमीमधील मुलींशीही संवाद साधला. तसेच मुख्यमंत्री यादव यांनी अशीही घोषणा केली की १५ नोव्हेंबर रोजी जबलपूर येथे आदिवासी प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जयंती साजरी होणार आहे, या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात क्रांतीचा सन्मान केला जाईल. याशिवाय त्यांनी अशीही घोषणा केली की क्रांती राहत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात नवे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यात येईल..Maharashtra Government Rewards World Cup Winners : महाराष्ट्र सरकारकडून वर्ल्डकप विजेत्या स्मृती, जेमिमा अन् राधा यांना बक्षीस स्वरूपात मोठी रक्कम! .क्रांती वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारताच्या वेगवान गोलंदाजीची मुख्य ताकद बनली होती. तिने या स्पर्धेत भारतासाठी ९ विकेट्स घेतल्या. तिने मे २०२५ मध्ये भारतासाठी पदार्पण केले होते. पण काही महिन्यातच तिने तिची योग्यता सिद्ध केली आहे. क्रांतीने आत्तापर्यंत १५ वनडे सामने खेळले असून २३ विकेट्स घेतल्या आहेत. तिने एकच टी२० सामना आत्तापर्यंत भारतासाठी खेळला असून तिला त्यात विकेट घेता आली नव्हती.