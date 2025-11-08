Cricket

World Cup विजेत्या लेकीच्या कामगिरीने वडिलांची शिक्षा होणार माफ; ‘क्रांती’ ठरतेय कुटुंबाच्या आनंदाचं कारण

Special reward for Kranti Gaud from MP Government: महिला वनडे वर्ल्ड कप भारताला जिंकून देण्यात महत्त्वाचे योगदान क्रांती गौडचेही होते. तिच्या या यशानंतर तिच्या वडिलांवर असलेली बंदी उठवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
  • भारतीय महिला संघाने २०२५ वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला आहे.

  • क्रांती गौडच्या कामगिरीमुळे तिच्या वडिलांची बंदी उठवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी दिले आहे.

  • क्रांतीच्या यशामुळे तिच्या कुटुंबाला आर्थिक अडचणींवर मात करण्याची संधी मिळाली आहे.

