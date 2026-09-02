टीम इंडियात निवड नाही झाली, पठ्ठ्याने सर्व राग गोलंदाजांवर काढला... २२ चेंडूंत १०४ धावांचा पाऊस पाडला; अभिषेक, नमनची खेळी व्यर्थ

Abhishek Sharma and Naman Dhir innings in Shere-E-Punjab T20 League: अभिषेक शर्माची आणखी एक वादळी खेळी व्यर्थ गेली. शेर ए पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये अमृतसर सूरमा संघाला मोठी धावसंख्या उभारल्यानंतरही पुन्हा पराभवाचा सामना करावा लागला. नमन धीरच्या शतकावरही पाणी फेरले गेले, कारण सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही भारतीय संघात स्थान न मिळालेल्या प्रभसिमरन सिंगने ( Prabhsimran Singh ) वादळी खेळी केली. जालंधर वॉरियर्सने २६५ धावांचे लक्ष्य ८ विकेट्स व १९ चेंडू राखून पार केले. .शेर ए पंजाब ट्वेंटी-२० लीगमध्ये अमृतसर सूरमा संघाकडून पुन्हा धावांचा डोंगर उभा करण्यात आला, परंतु त्यांच्या गोलंदाजांना बचाव करता आला नाही. सलामीवीर अभिषेकने ३६ चेंडूंत ५ चौकार व ७ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी करताना नमन धीरला साथ दिली. नमनने ७ चौकार व १० षटकारांचा पाऊस पाडून ११७ धावा केल्या. त्यानंतर जशनप्रीत सिंगने १२ चेंडूंत ३३ धावांचा हातभार लावताना संघाला ५ बाद २६४ धावांपर्यंत पोहोचवले..IND vs AFG : अभिषेक शर्मा OUT, वैभव सूर्यवंशीला पुन्हा संधी; टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये मोठा ट्विस्ट, काय आहे ५-२-४ फॉर्म्युला?.पण, प्रभसिमरनच्या आक्रमक खेळीसमोर हे लक्ष्य अपूरे ठरले. विश्वनाथ सिंग व प्रभसिमरन यांनी पहिल्या विकेटसाठी २३ चेंडूंत ६४ धावा जोडल्या. विश्वनाथ १२ चेंडूंत ३१ धावांवर माघारी परतल्यानंतर प्रभसिमरनने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. यावेळी त्याल हरजस सिंग तंडनची साथ मिळाली आणि दोघांच्या शतकी भागीदारीने संघाच्या विजयाचा पाया आणखी भक्कम केला. हरजस २१ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४२ धावांवर माघारी परतला..प्रभसिमरन दुसऱ्या बाजूने फटकेबाजी करत होता आणि त्याने अनमोल मल्होत्रासह ९२ धावांची नाबाद भागीदारी करून १६.५ षटकांत संघाचा विजय पक्का केला. अनमोल २३ चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ५३ धावांवर नाबाद राहिला. प्रभसिमरनने ४७ चेंडूंत १२५ धावांची नाबाद खेळी केली आणि त्यात १४ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने २२ चेंडूंत १०४ धावा कुटल्या..जुलै महिन्यात झिम्बाब्वे दौऱ्यावर प्रभसिमरनची टीम इंडियाच्या ट्वेंटी-२० संघात निवड झाली होती. पण, त्याला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. अफगाणिस्तानविरुद्ध आगामी मालिकेसाठी त्याच्या नावाचा विचारच केला गेला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.