Praful Hinge : तुमच्या मुलाने वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतली...! वडील काय म्हणाले वाचा... आई म्हणते, लेकाला निळ्या जर्सीत पाहायचेय

Praful Hinge family interview Marathi full story: विदर्भच्या प्रफुल हिंगेने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील कालचा सामना गाजवला. सनरायझर्स हैदराबाद संघाकडून पदार्पण करताना त्याने राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले. २१६ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या RR ला त्याने पहिल्याच षटकात ३ धक्के दिले. आयपीएल पदार्पणात पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. त्याने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल व प्रेटोरियस यांना माघारी पाठवले आणि पुढच्याच षटकात रियान परागची विकेट घेतली. त्याने ४ षटकांत ३४ धावांत ४ बळी टिपले. .प्रफुलच्या कामगिरीचे जगभर कौतुक होत असताना वडिलांच्या डोळ्यांत पाणी दाटून आले होते. सामन्यानंतर प्रकाश हिंगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. "त्याने १०-११ वर्ष जी मेहनत घेतली आहे, हे त्याचं फळ आहे. आयपीएलच्या १८ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्याच षटकात तीन विकेट्स घेण्याचा पराक्रम त्याने केला आहे. त्याने जे काही प्लानिंग केलं होतं, त्याची योग्य अंमलबजावणी त्याने केली. त्याने प्रत्येक फलंदाजाला आपल्या कौशल्याच्या जोरावर बाद केले. काल त्याला टीव्हीवर खेळताना खूप आनंद वाटलं. आपल्या मुलाला खेळताना पाहून अभिमान वाटलं. समलोचकांनी जेव्हा आयपीएल विक्रमाची माहिती दिली, तेव्हा आम्हाला समजलं की पहिल्या षटकात तीन विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज आहे. अशीच कामगिरी तो आपल्या टीमसाठी कायम करत रहावं, ही त्याला शुभेच्छा," असे ते म्हणाले..वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतल्याबद्दल विचारणा केल्यावर त्यांनी म्हटले की,"क्रिकेटपटूच्या आयुष्यात प्रत्येक सामना हा नवीन सुरुवात असते. कालच्या सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीने काय कामगिरी केली, हे जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे प्रत्येक सामना हा नवीन दिवस, नवीन सुरुवात असते. काल तो चुकीच्या शॉटमुळे बाद झाला.. आपल्या मुलाने विकेट घेतली, याचा आनंद व कौतुक आहेच. याचा अर्थ वैभवचं कौतुक करू नये असं नाही. असं होऊ शकतं की, तो पुढच्या सामन्यात शतक झळकावेल.".निळ्या जर्सीत पाहायचंय..."प्रफुल लहानपणापासून मेहनती होतं. दोन-अडिच वर्षापूर्वी एक सामना खेळताना त्याला पाठीला दुखापत झाला. रणजी करंडक स्पर्धेतील चार सामने खेळल्यानंतर त्याला ही दुखापत झाली. कोरोना काळतही त्याला खेळता आलं नाही. त्यानंतर तो एमआरएफ पेस फाऊंडेशनमध्ये गेला, तिथे त्याने जी मेहनत घेतली, त्याचे हे फळ मिळालं आहे. भविष्यात प्रफुलला निळ्या जर्सीत खेळताना पाहायचं आहे आणि त्याचंही तेच स्वप्न आहे, " असेही त्यांनी सांगितले.."पोराला टीव्हीवर खेळताना पाहून खूप छान वाटलं. आयुष्यात चढ-उतार असतात, त्याने खूप मेहनत घेतली. त्याला आता भारतीय संघाकडून खेळताना पाहायचे आहे," असे आई अल्का हिंगे म्हणाल्या.