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IND vs AFG: रोहित शर्माची हॅटट्रिक! बॉलर प्रसिद्ध अन् फिल्डर हिटमॅनचे अफलातून झेल... अफगाणिस्तानला धक्क्यांमागून धक्के Video

Rohit Sharma’s Three Brilliant Catches: अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरु असलेल्या तिसऱ्या वनडेत प्रसिद्ध कृष्णाने अफलातून ओपनिंग स्पेल टाकला. ज्यात रोहित शर्माने तीन मस्त झेल घेत प्रभावित केले.
Rohit Sharma catches | IND vs AFG ODI

Rohit Sharma catches | IND vs AFG ODI

Sakal

Pranali Kodre
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India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना चेन्नईमध्ये शनिवारी (२० जून) खेळवला जात आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण भारताचा वेगवान गलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने (Prasidh Krishna) त्यांना मोठे धक्के दिले. विशेष म्हणजे रोहित शर्माने (Rohit Sharma) स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना सर्वांनाच प्रभावित केले.

Rohit Sharma catches | IND vs AFG ODI
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