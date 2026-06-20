IND vs AFG: रोहित शर्माची हॅटट्रिक! बॉलर प्रसिद्ध अन् फिल्डर हिटमॅनचे अफलातून झेल... अफगाणिस्तानला धक्क्यांमागून धक्के Video

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना चेन्नईमध्ये शनिवारी (२० जून) खेळवला जात आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण भारताचा वेगवान गलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने (Prasidh Krishna) त्यांना मोठे धक्के दिले. विशेष म्हणजे रोहित शर्माने (Rohit Sharma) स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना सर्वांनाच प्रभावित केले. .IND vs AFG 3rd ODI: हर्षित राणा बाकावर, KL Rahul ला विश्रांती अन्... भारतीय संघात ३ बदल; जाणून घ्या प्लेइंग इलेव्हन.या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून रेहमनुल्ला गुरबाज आणि इब्राहिम झाद्रान यांनी डावाची सुरुवात केली. पण दुसऱ्याच षटकात फॉर्ममध्ये असलेल्या गुरबाजला प्रसिद्ध कृष्णाने चकवले. त्याने टाकलेल्या चेंडूने त्याच्या बॅटची कड घेतली आणि चेंडू सहज स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या रोहित शर्माच्या हातात गेला. त्यामुळे गुरबाज ५ धावांवर बाद झाला.त्यानंतर झाद्रान आणि रेहमत शाह यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रसिद्ध कृष्णाने त्या दोघांनाही फार काळ टिकू दिलं नाही, त्याला रोहित शर्माची साथ मिळाली. ६ व्या षटकात रेहमत शाहने क्रिजमध्येही राहून खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटला लागून पुन्हा मागे गेला. त्यावेळीही रोहितने उत्तम झेल घेतला. यानंतर ८ व्या षटकात पुन्हा एकदा प्रसिद्धने टाकलेल्या चेंडूवर झाद्रानचा पहिल्या स्लीपमध्ये रोहित शर्मानेच झेल घेतला. रेहमत शाह ५ धावांवर आणि झाद्रान ११ धावांवर बाद झाला..दरम्यान, वनडे सामन्यात एकाच गोलंदाजाच्या गोलंदाजीवर तीन झेल घेणारा रोहित तिसराच भारतीय ठरला. याआधी व्हीव्हीएस लक्ष्मणने २००४ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध पर्थला झालेल्या वनडेत इरफान पठाणच्या गोलंदाजीवर ३ झेल घेतले होते, तर शिखर धवनने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर बांगलादेशविरुद्ध २०१८ मध्ये दुबईत झालेल्या वनडेत ३ झेल घेतले होते. याशिवाय वनडेमध्ये भारताकडून एका डावात प्रतिस्पर्ध्यांच्या पहिल्या तीन विकेट्समध्ये एकाच क्षेत्ररक्षकाने झेल घेण्याची ही चौथी वेळ होती. यापूर्वी सौरव गांगुलीने बडोदामध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध २००२ मध्ये, मनोज तिवारीने वेस्ट इंडिजविरुद्धच २०११ मध्ये आणि सुरेश रैनाने कार्डिफला श्रीलंकेविरुद्ध २०१३ मध्ये पहिल्या तीन विकेट्सचे झेल घेतले होते..८ षटकात अफगाणिस्तानने २८ धावातच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यामुळे ते अडचणीत आले होते. प्रसिद्ध कृष्णाने या अडचणी आणखी वाढवल्या. तो या सामन्यात त्याचा पहिल्याच स्पेलमधील ५ वे षटकही टाकण्यासाठी आला. त्याने डावातील १० व्या षटकात डार्विश रसुलीलाही बाद केले. रसुलीने मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण श्रेयस अय्यरने त्याचा झेल घेत अफगाणिस्तानला चौथा धक्का दिला. रसुली १ धाव करून बाद झाला..IND vs AFG 3rd ODI :भारताला क्लीन स्वीप करायचा असेल तर 'या' 3 गोष्टी कराव्याच लागतील; अफगाणिस्तानचा होणार सुपडा साफ!.दरम्यान पहिल्या १० षटकातच वनडेत ४ विकेट्स घेणारा प्रसिद्ध ६ वा भारतीय गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी मोहम्मद सिराजने दोन वेळा असा कारनामा केलाय, तर जवागल श्रीनाथ, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी १ वेळा असा पराक्रम केला आहे.वनडेत पहिल्या १० षटकात ४ + विकेट्स घेणारे भारतीय गोलंदाज५ विकेट्स - मोहम्मद सिराज (वि. श्रीलंका, कोलंबो, २०२३)४ विकेट्स - जवागल श्रीनाथ (वि. श्रीलंका, जोहान्सबर्ग, २००३)४ विकेट्स - भुवनेश्वर कुमार (वि. श्रीलंका, पोर्ट ऑफ स्पेन, २०१३)४ विकेट्स - जसप्रीत बुमारह (वि. इंग्लंड, द ओव्हल २०२२)४ विकेट्स - मोहम्मद सिराज (वि. श्रीलंका, तिरुअनंतपुरम, २०२३)४ विकेट्स - अर्शदीप सिंग (वि. दक्षिण आफ्रिका, जोहान्सबर्ग, २०२३)४ विकेट्स - प्रसिद्ध कृष्णा (वि. अफगाणिस्तान, चेन्नई, २०२६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.