टीम इंडियाला मोठा झटका! प्रसिद्ध कृष्णा न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर

India vs New Zealand ODI Series: भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाला न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेला मुकावे लागणार आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान त्याच्या डाव्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली होती. या दुखापतीतून तो अद्याप पूर्णपणे सावरलेला नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून त्याला वगळण्यात आले आहे..प्रसिद्ध कृष्णाला वेस्ट इंडिजविरुद्ध गुवाहाटी येथे झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान दुखापत झाली होती. त्याच्या डाव्या मांडीच्या स्नायूंना ताण आला होता. दुखापतीनंतर त्याच्या फिटनेसवर लक्ष ठेवण्यात येत होते. त्याला बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसनासाठी पाठवण्यात आले होते. दुखापतीनंतर प्रसिद्ध कृष्णाला साधारण तीन आठवडे क्रिकेटपासून दूर राहावे लागेल, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता..IND vs NZ 3rd T20I: इशान किशन तिसऱ्या सामन्यात खेळणार का? BCCI चे अपडेट्स, वैभव सूर्यवंशी पुन्हा बाकावर?Playing XI मध्ये प्रयोग.दरम्यान, प्रसिद्ध कृष्णाने दुखापतीतून सावरण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले होते. त्याने २२ आणि २४ ऑक्टोबर रोजी सामन्यासारख्या परिस्थितीत सरावही केला होता. त्यामुळे तो लवकरच मैदानात परतेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, दुखापतीतून पूर्णपणे सावरला नसल्याने त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळता येणार नाही..BCCI Junior Selection Committee: भारताच्या माजी वेगवान गोलंदाजाकडे मोठी जबाबदारी! परविंदर अवाना बनले BCCI ज्युनियर निवड समितीचे अध्यक्ष.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांची वनडे मालिका ४ नोव्हेंबरपासून ऑकलंड येथे सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाला प्रसिद्ध कृष्णाच्या वेगवान गोलंदाजीचा फायदा झाला असता. मात्र, दुखापतीमुळे तो संघाचा भाग नसणार आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या गोलंदाजीच्या तयारीत बदल करावा लागू शकतो. त्यांच्या अनुपस्थितीत भारतीय संघात कोणाला संधी मिळते, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.