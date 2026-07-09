IND vs ENG: भारताला ऐतिहासिक लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी धक्का! प्रमुख फलंदाज संघातून बाहेर, बदली खेळाडूची BCCI कडून घोषणा

IND vs ENG Lord's Women's Test: १४२ वर्षांच्या क्रिकेट इतिहासात जे कधीही घडलं नाही, ते शुक्रवारी घडणार आहे. क्रिकेटची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स मैदानात महिला कसोटी सामना भारत आणि इंग्लंड संघात खेळली जाणार आहे. यापूर्वी कधीही लॉर्ड्सवर महिलांचा कसोटी सामना झाला नव्हता. पुरुषांची मक्तेदारी राहिलेल्या लॉर्ड्सवर आता भारत आणि इंग्लंड महिला संघ इतिहास घडवण्यास सज्ज आहेत. लॉर्ड्सवर काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलिया महिला संघाने ७ व्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला. आता याच मैदानात इंग्लंड आणि भारतीय महिला संघ कसोटी सामना खेळण्यास सज्ज आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. .IND vs ENG, 4th T20I: भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान, चौथ्या सामन्याची नेमकी वेळ काय अन् कुठे पाहाणार?.भारताची स्टार फलंदाज प्रतिका रावल (Pratika Rawal) दुखापतग्रस्त झाली आहे. तिला टाँटन येथे इंग्लंड अ संघाविरूद्धच्या भारत अ संघाकडून दुसऱ्या वनडे सामन्यात खेळताना ती दुखापतग्रस्त झाली. तिच्या उजव्या गुडघ्याला दुखापत झाली असून टाके घालावे लागले आहेत. त्यामुळे ती लॉर्ड्स कसोटीसाठी वेळेत बरी होणार नाही. त्यामुळे ती या सामन्यातून बाहेर झाली आहे. तिच्या ऐवजी बीसीसीआयने (BCCI) बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे..बदली खेळाडूप्रतिका रावलच्या जागेवर प्रिया पुनियाला (Priya Punia) बदली खेळाडू म्हणून लॉर्ड्स कसोटीसाठी भारतीय महिला संघात जागा मिळाली आहे. नुकतेच संपलेल्या इंग्लंड अ महिला संघाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत प्रिया खेळली होती. तिने या मालिकेत भारत अ महिला संघाकडून सर्वाधिक धावाही केल्या. तिने ३ सामन्यात १७१ धावा करताना भारताला मालिकेत २-१ असा विजय मिळवला. २९ वर्षीय प्रिया पुनिया हिने यापूर्वी भारतासाठी १२ वनडे आणि ३ टी२० सामने खेळले आहेत. पण अद्याप तिचे कसोटी पदार्पण झालेले नाही..लॉर्ड्स कसोटी कुठे पाहाणार?लॉर्ड्सवर होणाऱ्या भारत आणि इंग्लंड महिला संघात होणाऱ्या कसोटी सामन्याला १० जुलापासून सुरुवात होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३.३० वाजता सुरु होईल. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या टीव्ही चॅनेलवर, तर SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येणार आहे..लॉर्ड्स कसोटीसाठी भारतीय महिला संघ -हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), श्रीचरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), नंदनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकूर, क्रांती गौड, सायली सातघरे, स्नेह राणा, प्रिया पुनिया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.