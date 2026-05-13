IPL 2026 : श्रेयस अय्यर - अर्शदीप सिंग यांच्यात कडाक्याचे भांडण? प्रीती झिंटाला करावा लागला खुलासा

IPL 2026 Punjab Kings Marathi News : इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सने (Punjab Kings) पहिल्या टप्प्यात दमदार कामगिरी केली. पहिल्या ७ सामन्यात पंजाब किंग्सने ६ सामने जिंकले, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात पंजाब किंग्स अपराजित होते. मात्र त्यानंतर पंजाबची कामगिरी घसरली. त्यांना सलग ४ सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. सोमवारी (११ मे) दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाबविरुद्ध २११ धावांच्या लक्ष्याचाही यशस्वी पाठलाग केला, हा पंजाबचा सलग चौथा पराभव होता. याचदरम्यान, पंजाब संघातील काही खेळाडूंबाबत वादग्रस्त गोष्टींची चर्चा आहे, यावर पंजाब किंग्सची सहसंघमालकीण प्रीती झिंटानेही (Preity Zinta) प्रतिक्रिया दिली आहे. .काही रिपोर्ट्सनुसार पंजाब किंग्सच्या ड्रेसिंग रुममध्ये सर्वकाही अलबेल नाहीये. पंजाब किंग्सचा यष्टीरक्षक आणि सलामीवीर प्रभसिमरन सिंगचे गेल्या आठवडाभरात १० किलो वजन वाढल्याचे म्हटले जात आहे. तो सराव सत्रासाठीही खेळाडूंसोबत आलेला नाही. तो पहाटेपर्यंत गेम्स खेळत आहे, असे रिपोर्ट्स समोर आले होते. याशिवाय अशीची चर्चा आहे की श्रेयस अय्यर आणि वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग यांचंही फारस पटत नाहीये. दिल्लीच्या विमानतळावर या दोघांमध्ये वादही झाल्याची माहिती समोर येत आहे. पण याबाबत अधिकृत माहिती समजलेली नाही..मात्र हे वादाचे रिपोर्ट्स समोर येत असतानाच प्रीती झिंटाने एक्सवर (आधीचे ट्वीटर) पोस्ट केली आहे की 'टीका आणि हेतुपुरस्सर पसरवलेली खोटी माहिती, यात फरक असतो. खेळाबाबत होणारे निरोगी मतभेदाचे स्वागत आहे, पण एखादी व्यक्ती, संघ किंवा ब्रँडला नुकसान पोहचवणाऱ्या खोट्या गोष्टी हेतुपुरस्सर पसरवणे, हे सहन केले जाणार नाही. विश्वसनीय व्यक्ती आणि माध्यामातील व्यक्तींसह सर्वांना विनंती करते की कोणतीही माहिती पडताळणी केल्याशिवाय पसरवू नका.'.याशिवाय पंजाब किंग्सनेही एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यांनी लिहिले, 'टीका, थट्टामस्करी आणि मतभेद हा खेळाचा भाग आहे. पण वाईट प्रसिद्धीसाठी रचेलेल्या खोट्या आणि बनावट बातम्या हा खेळाचा भाग नाही. लक्ष वेधण्याच्या किंवा प्रसिद्ध मिळवण्याच्यादृष्टीने चुकीची माहिती पसरवण्यापूर्वी अधिकृत गोष्टींची पडताळणी करावी, असे आवाहन करतो.'.दरम्यान आता पंजाब किंग्सचे साखळी फेरीतील ३ सामने बाकी आहेत. प्लेऑफमधील स्थान पक्के करण्यासाठी त्यांना या तिन्ही सामन्यात विजय मिळवावे लागणार आहे. सध्या पंजाब किंग्स ११ सामन्यांत १३ गुण मिळवून चौथ्या क्रमांकावर आहेत.