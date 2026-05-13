IPL 2026: गुजरातविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पॅट कमिन्सला झाला लाखो रुपयांचा दंड; GT vs SRH सामन्यात नेमकं काय घडलं?

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Marathi News: पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वातील सनरायझर्स हैदराबाद संघाला मंगळवारी (१२ मे) गुजरात टायटन्सविरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. अहमदाबाद येथे झालेल्या सामन्यात गुजरातने हैदराबादविरुद्ध ८२ धावांनी विजय मिळवत प्लेऑफमधील स्थानही जवळपास पक्के केले. खरंतर हा सामना जिंकणाऱ्या संघाला पाँइंट्स टेबलमध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्यासोबतच प्लेऑफच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल टाकण्याची संधी होती. ही संधी गुजरातने साधली. मात्र, हैदराबादच्या (SRH) या पराभवानंतर त्यांचा कर्णधार पॅट कमिन्सलाही (Pat Cummins) मोठा दंड झाला आहे. .IPL 2026: धोनीचं लखनौचं तिकीट झालंय बूक! LSG विरुद्ध मैदानात दिसण्याची शक्यता, पण कोणाच्या जागेवर खेळणार?.पॅट कमिन्सला १२ लाखांचा दंड (Fined) ठोठावण्यात आला आहे, याबाबत आयपीएलकडून माहिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या प्रसिद्ध पत्रकात सांगितले आहे की हैदराबाद संघाने निर्धारित वेळेत २० षटके पूर्ण न केल्याने त्याच्यावर ही कारवाई झाली आहे. त्याच्यावर आयपीएल आचार संहितेतील कलम २.२२ (Article 2.22 of the IPL's Code of Conduct) नुसार ही कारवाई झाली असून हे कलम सामन्यात षटकांची गती कमी राखण्याबाबत (Slow Over Rate) आहे. आयपीएलने दिलेल्या माहितीनुसार कमिन्सच्या संघाची आयपीएल २०२६ मधील षटकांची गती कमी राखण्याची ही पहिली चूक होती. त्यामुळे केवळ त्याला १२ लाखांचा दंड झाला आहे..दरम्यान, अशी कारवाई होणारा तो पहिलाच कर्णधार नसून यापूर्वी शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या यांनाही षटकांची गती कमी राखल्याबद्दल दंडाची कारवाई झाली आहे. श्रेयस अय्यरवर तर दोनवेळा अशी कारवाई झाली असून पंजाबकडून आता तिसऱ्यांदा जर अशी चूक झाली, तर त्यांच्यावर बंदीची देखील टांगती तलवार आहे..नियमानुसार षटकांची गती कमी ठेवण्याची चूक हंगामात पहिल्यांदा झाली, तर कर्णधाराला १२ लाखांचा दंड होतो, तर दुसऱ्यांदा अशी चूक झाली, तर कर्णधाराला २४ लाखांचा दंड आणि प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) ६ लाखांचा किंवा २५ टक्के मॅच फीचा दंड होतो. तसेच तिसऱ्यांदा संघाकडून ही चूक झाली, तर कर्णधाराला ३० लाखांचा दंड आणि एका सामन्याच्या बंदीला सामोरे जावे लागते, शिवाय प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूंना (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित) १२ लाखांचा किंवा ५० टक्के मॅच फीचा दंड ठोठावला जातो..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या 'हालचाली'वर मुंबई इंडियन्सचे बारीक लक्ष; धर्मशाला येथे संघासोबत जाण्यापासून थांबवले... नेमकं काय घडतंय?.हैदराबादचा मोठा पराभवमंगळवारी झालेल्या सामन्यात गुजरातने साई सुदर्शन (६१) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (५०) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर २० षटकात ५ बाद १६८ धावा केल्या होत्या. हैदराबादकडून प्रफुल हिंगे आणि साकिब हुसैन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर १६९ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या हैदराबादला गुजरातच्या गोलंदाजांनी चांगलंच जखडून ठेवलं. हैदराबादचा संघ १४.५ षटकातच ८६ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून पॅट कमिन्सने सर्वाधिक १९ धावा केल्या. गुजरातकडून कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर प्रसिद्ध कृष्णाने २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि राशिद खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.