India Squad Change: टीम इंडियात इंग्लंड अन् झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी अचानक दोन मोठे बदल! हर्षित राणासह स्टार खेळाडू संघातून बाहेर

Double Blow for India: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील टी२० मालिका संपली असून यात भारताला लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पण आता टी२० मालिकेनंतर १४ जुलैपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. या वनडे मालिकेनंतर भारताचा टी२० संघ झिमाब्वे दौऱ्यावर जाणार असून २३ जुलैपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खएळणार आहे. मात्र त्याआधीच भारताला दोन मोठे धक्के बसले. त्यामुळे इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल करावा लागला आहे. .IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला.वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा (Harshit Rana) आणि फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) यांना दुखापत झाली आहे. त्यामुळे हे दोघेही इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे आणि झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेमधून बाहेर झाले आहेत. या दोघांनाही इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेदरम्यान दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्यांनी इंग्लंडविरुद्धचा पाचवा टी२० सामनाही खेळला नाही..इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यानंतर हर्षित राणाने उजव्या हॅमस्ट्रिंगमधील वेदनेबद्दल तक्रार केली होती, त्यात त्याला ग्रेड १ ची दुखापत असल्याचे स्पष्ट झाले, त्यामुळे तो इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेला मुकणार आहे. तसेच पुढील उपचारासाठी बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये दाखल होईल.तसेच वरुण चक्रवर्तीनेही तिसऱ्या टी२० सामन्यानंतर डाव्या हॅमस्ट्रिंगमधील वेदनेबद्दल तक्रार केली होती, तपासणीनंतर त्याला ग्रेड २ ची दुखापत असल्याचे स्पष्ट झाले असून वैद्यकीय सल्ल्यानुसार त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी विश्रांती देण्यात आली आहे. तो देखील पुढील उपचारासाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये दाखल होईल..दरम्यान, त्यांचा बदली खेळाडूचीही बीसीसीआयने घोषणा केली आहे. हर्षित राणाच्या जागेवर इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी प्रिन्स यादवला संधी देण्यात आली आहे, तर झिम्ब्बावेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी वरुण चक्रवर्तीच्या जागेवर रवी बिश्नोईला संधी देण्यात आली आहे. प्रिन्स यादव आणि रवी बिश्नोई हे दोघेही सध्या इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग आहेत..IND W Vs ENG W: महिला कसोटी सामन्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व; पहिल्या डावात मोठी आघाडी; क्रांती गौडच्या पाच विकेट.इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव.झिम्बाब्वेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.