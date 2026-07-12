IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला

ICC Men's T20I Team Rankings Turnaround : भारतीय क्रिकेट संघाला इंग्लंडने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत पराभवाचा दणका दिला आहे. या मालिकेत इंग्लंडने ४-० असा विजय मिळवला. साऊथॅम्पटनमध्ये झालेल्या पाचव्या सामन्यात इंग्लंडने ५८ धावांनी विजय मिळवला.या विजयामुळे इंग्लंडला मोठा फायदा झाला आहे. इंग्लंडने भारताला मालिकेत पराभवाचाच धक्का दिलेला नाही, तर टी२० च्या संघिक क्रमवारीतचही माजी विश्वविजेत्यांनी धक्का दिला आहे..ICC T20I Rankings: भारतीय संघाला इंग्लंडमध्ये विजयाची प्रतिक्षा, पण ईशान-अभिषेकने केलंय टॉप! पाहा Top-10 लिस्ट.हॅरी ब्रुकचा इंग्लंड संघ आता टी२० क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघ दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. भारतीय संघाने जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात आयर्लंडविरुद्ध २-० असा पराभव स्विकारला होता. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध ४-० असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्याचाच तोटा भारतीय संघाला झाला आहे. भारतीय संघ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टी२० क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आला होता. त्यानंतर जवळपास १६०० दिवस भारतीय संघ अव्वल क्रमांकावर कायम होता. मात्र आता हे वर्चस्व इंग्लंडने मोडीत काढले..इंग्लंडविरुद्धचा पहिला टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतरच्या चारही टी२० सामन्यात इंग्लंडने भारताला मोठ्या फरकाने पराभवाचे धक्के दिले आहेत. दरम्यान आयर्लंड दौऱ्यापासून भारतीय टी२० संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरने स्वीकारली आहे. मात्र त्याच्या नेतृत्वात आता भारतीय संघ अद्यापही विजयाच्या प्रतिक्षेत आहे.दरम्यान टी२० क्रमवारीत इंग्लंड आता अव्वल क्रमांकावर, भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या, न्यूझीलंड चौथ्या आणि दक्षिण आफ्रिका पाचव्या क्रमांकावर आहेत..पाचव्या टी२० सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ३ बाद २५७ धावा केल्या होत्या. इंग्लंडकडून जॉस बटलरने ६४ चेंडूत १२ चौकार आणि ८ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. कर्णधार हॅरी ब्रुकने ४५ चेंडूत नाबाद ९५ धावांची खेळी केली. भारताकडून शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या आणि प्रसिद्ध कृष्णाने १ विकेट घेतली..ICC Ranking: जसप्रीत बुमराहला जबरदस्त धक्का... मॅट हेन्रीने न्यूझीलंडचा ३६ वर्षांचा दुष्काळ संपवला; Joe Root पुन्हा टॉपर ठरला.त्यानंतर भारतीय संघाला २० षटकात ८ बाद २०१ धावाच करता आल्या.भारताकडून ईशान किशनने ३५ चेंडूत सर्वाधिक ५६ धावांची खेळी केली. तिलक वर्माने २५ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. संजू सॅमसनने २७ धावा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने २८ धावांची खेळी केली. इंग्लंडकडून सॅम करनने ३ विकेट्स घेतल्या, तर आदिल राशिदने २ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर, जोश टंग आणि लियाम डावसन यांनी प्रत्येकी १ विकेट् घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.