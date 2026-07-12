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IND vs ENG, Rankings: भारताचं १६०० दिवसांचं राज्य संपलं! इंग्लंडने मालिका विजयासह टी२० मधील नंबर १ चा ताजही हिसकावला

IND vs ENG T20 rankings: इंग्लंडने भारताला टी२० मालिकेत ४-०ने हरवले आहे. यासह इंग्लंडने भारताचे टी२० मधील १६०० दिवसांचं वर्चस्व संपवलं.
Englabd Cricket Team

Englabd Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ICC Men's T20I Team Rankings Turnaround : भारतीय क्रिकेट संघाला इंग्लंडने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत पराभवाचा दणका दिला आहे. या मालिकेत इंग्लंडने ४-० असा विजय मिळवला. साऊथॅम्पटनमध्ये झालेल्या पाचव्या सामन्यात इंग्लंडने ५८ धावांनी विजय मिळवला.या विजयामुळे इंग्लंडला मोठा फायदा झाला आहे. इंग्लंडने भारताला मालिकेत पराभवाचाच धक्का दिलेला नाही, तर टी२० च्या संघिक क्रमवारीतचही माजी विश्वविजेत्यांनी धक्का दिला आहे.

Englabd Cricket Team
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