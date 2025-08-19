शाब्बासssss : Prithvi Shaw चे खणखणीत शतक अन् सावरला महाराष्ट्राचा डाव; ऋतुराज गायकवाड 'सरळ' चेंडूंवर बोल्ड, Video

पृथ्वी शॉने महाराष्ट्राकडून पहिल्याच सामन्यात दमदार शतक झळकावले.ऋतुराज गायकवाड सरळ चेंडूवर त्रिफळाचीत होऊन १ धावांवर बाद झाला.महाराष्ट्राची ७१/० वरून अवस्था ८६/४ अशी झाली होती, पृथ्वीने एकाकी खिंड लढवत शतक पूर्ण केले..Maharashtra vs Chhattisgarh Buchi Babu match live score: मुंबईकडून महाराष्ट्र संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) याने पहिल्याच सामन्यात धमक दाखवली. बुची बाबू ट्रॉफी स्पर्धेतील महाराष्ट्र विरुद्ध छत्तीसगड या लढतीत पृथ्वीने खणखणीत शतक झळकावले. ऋतुराज गायकवाड सरळ चेंडूवर त्रिफळाचीत झाल्याने महाराष्ट्राची डोकेदुखी वाढली होती. पण, पृथ्वीने एकाकी खिंड लढवली आहे. .प्रथम फलंदाजी करताना छत्तीसगड संघाचा पहिला डावा पहिल्याच दिवशी २५२ धावांवर गुंडाळला गेला. विकी ओस्तवाल व हितेश वाळुंज यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर राज्यवर्धन हंगर्गेकर, सिद्धेश वीर व ऋतुराज गायकवाड यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. ऋतुराजने एक अप्रतिम रन आऊटही केला. छत्तीसगड संघाकडून संजीत देसाईने ९३ धावांची, तर अवनीश धलिवालने ५२ व शुभम अग्रवालने ४१ धावांची खेळी केली..महाराष्ट्राला पृथ्वी शॉ व सचिन धस यांनी चांगली सुरुवात करून देताना पहिल्या विकेटसाठी ७१ धावा जोडल्या. शशांक तिवारीने धक्का देताना सचिनला ( १०) माघारी पाठवले. त्यानंतर सिद्धेश वीर ( ४), ऋतुराज ( १) व कर्णधार अंकित बावणे ( ०) यांना फिरकीपटू वरुण सिंग भुईने बाद केले. १ बाद ७१ वरून महाराष्ट्राची अवस्ता ४ बाद ८६ अशी झाली..पृथ्वी एकटा मैदानावर उभा राहिला आणि सिद्धार्थ म्हात्रेला सोबत घेऊन त्याने दुसऱ्या दिवसाच्या लंच ब्रेकपर्यंत संघाला ४ बाद ११७ धावांपर्यंत पोहोचवले होते. पृथ्वीने तेव्हा ९५ चेंडूंत १२ चौकारांच्या मदतीने ७८ धावा केल्या होत्या. लंच ब्रेकनंतर पृथ्वीने आक्रमक फटकेबाजी करत शतक पूर्ण केले. .पृथ्वीचा महाराष्ट्र संघाकडून पहिलाच सामना आहे. त्याने यापूर्वी मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ५८ सामन्यांत ४६.०२ च्या सरासरीने ४५५६ धावा आहेत. त्यात १३ शतकं व १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. ३७९ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.