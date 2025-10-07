Cricket
Prithvi Shaw चा मुंबईला इंगा! महाराष्ट्रासाठी अर्शिन कुलकर्णीसोबत त्रिशतकी भागीदारी; मात्र दोघांची 'डबल सेंच्युरी' थोडक्यात हुकली
Prithvi Shaw and Arshin Kulkarni Shine for Maharashtra: पृथ्वी शॉ सध्या दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने नुकतेच पुण्यातील मैदानात मुंबईविरुद्धच्या सामन्यात पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी या दोघांनी मोठ्या खेळी केल्या. मात्र त्यांचे द्विशतक थोडक्यात हुकले.
Summary
रणजी ट्रॉफीच्या आगामी हंगामात पृथ्वी शॉ आणि जलज सक्सेना महाराष्ट्राकडून खेळणार आहेत.
पुण्यातील सराव सामन्यात मुंबईविरुद्ध महाराष्ट्राकडून खेळताना पृथ्वी शॉ अन् अर्शिन कुलकर्णी यांनी मैदान गाजवले
पण पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी द्विशतकाजवळ असताना बाद झाले.