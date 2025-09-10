Pritvi Shaw: पृथ्वी शॉ याला १०० रुपयांचा दंड; छेडछाड प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून कारवाई

दिंडोशी सत्र न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी पृथ्वी शॉवर १०० रुपयांचा प्रतीकात्मक दंड ठोठावला.शॉच्या वकिलाला १३ जून रोजी "शेवटची संधी" देण्यात आली होती, तरीही उत्तर दाखल झाले नाही.सपना गिल हिने अंधेरीतील पबमध्ये शॉने छेडछाड व हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे..Prithvi Shaw Faces Court Action, Rs 100 Fine Over Molestation Case : भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ हा पुन्हा एकदा चुकीच्या कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच त्याने मुंबई संघ सोडून महाराष्ट्राकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि बुची बाबू स्पर्धेत दमदार कामगिरीही केली. आता पृथ्वीची गाडी रुळावर येईल असे वाटत असताना, नवा वाद समोर आला आहे. छेडछाड प्रकरणातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिलच्या याचिकेवर उत्तर देण्याची पृथ्वी शॉला वारंवार संधी दिली होती. पण, त्याने आपले उत्तर दाखल केले नाही आणि त्यामुळे सत्र न्यायालयाने त्याला १०० रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले..अंधेरीतील एका पबबाहेर पृथ्वी शॉ आणि त्याच्या मित्रांनी मारहाण केल्याचा आरोप सपनाने केला होता. त्यासाठी तिने न्यायालयात धाव घेतली होती. ९ सप्टेंबर रोजी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉवर दंड ठोठावला. यापूर्वी १३ जून रोजी शॉच्या वकिलाला "शेवटची संधी" देण्यात आली होती, तरीही त्यांनी उत्तर दाखल केले नाही. न्यायाधीश एस. एम. आगरकर यांनी नमूद केले की, "मागील तारखेला शेवटची संधी देण्यात आली होती. तरीदेखील आणखी एक संधी दिली जात आहे, मात्र त्यासाठी समोरील पक्षास १०० रुपयांचा खर्च द्यावा लागेल.".Asia Cup 2025 India vs UAE : भारत विरुद्ध यूएई सामना लाईव्ह कुठे पाहाल? जाणून घ्या वेळ अन् सर्व काही....सपना गिल हिने १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अंधेरीतील एका पबमध्ये पृथ्वी शॉ याने तिची छेडछाड केल्याचा आरोप करत फौजदारी पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला आहे. तिने दावा केला आहे की, पृथ्वी शॉने सेल्फीसाठी नकार दिला, तिच्या मित्राचा मोबाईल हिसकावून फेकून दिला आणि ती मध्ये पडल्यावर तिच्यावर हल्ला करून छेडछाड केली. या घटनेनंतर सपनाने गिलने पोलिसांकडे एफआयआरसाठी धाव घेतली. मात्र कारवाई न झाल्याने तिने अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला..एप्रिल २०२४ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल करण्यात उशीर झाल्याचे मान्य केले, तरी आरोप गंभीर असल्याने चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. यानंतर सांताक्रूझ पोलिसांना दंड प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते..Asia Cup 2025 AFG vs HK : अफगाणिस्तानची विजयी सलामी, आशिया चषकाच्या पहिल्याच सामन्यात हाँगकाँगचा दारुण पराभव....यानंतर सपनाने सांगितले की,तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला, यावरून पीडितेच्या सुरक्षेसाठीची यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. अद्याप पृथ्वी शॉने न्यायालयात या आरोपांवर औपचारिक उत्तर दिलेले नाही. सपनाचे वकिल अली काशिफ खान यांनी न्यायालयात सांगितले की, पृथ्वी शॉ आणि त्यांची टीम जाणीवपूर्वक केस लांबवत आहे. अनेकदा समन्स बजावल्यानंतरही त्यांचे वकील वेगवेगळ्या कारणांवरून स्थगिती मागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.