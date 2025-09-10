Cricket

Pritvi Shaw: पृथ्वी शॉ याला १०० रुपयांचा दंड; छेडछाड प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून कारवाई

Why was Prithvi Shaw fined Rs 100 by the court: भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिल हिने दाखल केलेल्या छेडछाड प्रकरणातील याचिकेवर वेळेत उत्तर दाखल न केल्याे पृथ्वीवर मुंबई सत्र न्यायालयाने कारवाई केली आहे.
Prithvi Shaw-Sapna Gill
Prithvi Shaw-Sapna Gill Newssakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • दिंडोशी सत्र न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी पृथ्वी शॉवर १०० रुपयांचा प्रतीकात्मक दंड ठोठावला.

  • शॉच्या वकिलाला १३ जून रोजी "शेवटची संधी" देण्यात आली होती, तरीही उत्तर दाखल झाले नाही.

  • सपना गिल हिने अंधेरीतील पबमध्ये शॉने छेडछाड व हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे.

Prithvi Shaw Faces Court Action, Rs 100 Fine Over Molestation Case : भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ हा पुन्हा एकदा चुकीच्या कारणामुळे चर्चेत आला आहे. नुकताच त्याने मुंबई संघ सोडून महाराष्ट्राकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि बुची बाबू स्पर्धेत दमदार कामगिरीही केली. आता पृथ्वीची गाडी रुळावर येईल असे वाटत असताना, नवा वाद समोर आला आहे. छेडछाड प्रकरणातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिलच्या याचिकेवर उत्तर देण्याची पृथ्वी शॉला वारंवार संधी दिली होती. पण, त्याने आपले उत्तर दाखल केले नाही आणि त्यामुळे सत्र न्यायालयाने त्याला १०० रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Prithvi Shaw
cricket news today
Molestation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com