Prithvi Shaw reacts to Yograj Singh's comments: भारताचा युवा फलंदाज पृथ्वी शॉ नेहमी कोणत्या ना कोणत्या वादात अडकलेला दिसला आहे... ज्याकडे भविष्याचा सचिन, लारा अन् वीरू असे पाहिले जात होते, तो भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करतोय. कधी पबमध्ये पार्टी, तर कधी मुलींसोबत जोडली जाणारी नावं, पृथ्वी नेहमी वादात अडकला आहे. पण, आता तो यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय खरा, मात्र पुन्हा एका नव्या वादात तो पडला आहे. यावेळी त्याने थेट युवराज सिंगचे वडील व माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांना धमकी दिली आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे?.पृथ्वी शॉने माजी क्रिकेटपटू योगराज सिंग यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. योगराज यांनी नुकतीच एक मुलाखत दिली आणि त्यात त्यांनी पृथ्वीच्या जीवनशैलीची तुलना माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी ( Vinod Kambli) याच्याशी केली. त्यामुळे पृथ्वी नाराज झाला, परंतु या २७ वर्षीय क्रिकेटपटूने त्याची पूर्वीची स्वैराचारी वृत्ती काही गुपित नाही, हे मान्य केले. पण, मी कोणालाही आपली प्रतिमा डागाळू देणार नाही, असेही तो म्हणाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mumbai Indians च्या कोचने रचला इतिहास! किरॉन पोलार्डने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भूकंप आणला... .मुलाखतीत योगराज सिंग यांनी पृथ्वी शॉच्या कारकिर्दीला उतरती कळा का लागली हे स्पष्ट केले. योगराज सिंग म्हणाले, "हे पार्ट्या, स्त्रीलंपटपणा, दारू आणि धूम्रपानामुळे झाले. जेव्हा कोणी पार्ट्यांमध्ये जाऊन मद्यपान करते, तेव्हा त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की ते वाईट संगतीत आहेत." याच घटकांचा हवाला देत त्यांनी पृथ्वी शॉ यांची तुलना विनोद कांबळी याच्याशी केली. .पृथ्वी शॉने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर या मुलाखतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याने लिहिले, "माझा भूतकाळ हा माझ्या आयुष्याचा एक भाग आहे. मला लाज वाटण्याचे किंवा काहीही लपवण्याचे कारण नाही. पण जे लोक जाणूनबुजून माझे नाव, माझे आयुष्य आणि माझा भूतकाळ वापरून नकारात्मकता पसरवत आहेत, माझी प्रतिमा डागाळत आहेत, विनाकारण वाद निर्माण करत आहेत आणि केवळ प्रसिद्धी मिळवत आहेत, हे मी सहन करणार नाही."."आपले मत व्यक्त करणे आणि खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या, बदनामीकारक किंवा द्वेषपूर्ण मजकुराद्वारे एखाद्याला लक्ष्य करणे यात फरक आहे. हा माझा अंतिम इशारा आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यात सहभागी असलेल्या कोणावरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते,"असे पृथ्वीने स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.