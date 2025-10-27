Prithvi Shaw : १८ चेंडूंत ७२ धावा… पृथ्वीचे वादळी शतक, Ranji Trophy स्पर्धेच्या इतिहासातील सहावी वेगवान Century

PRITHVI SHAW BLASTS MAIDEN RANJI TON FOR MAHARASHTRA: भारताच्या संघाबाहेर असलेल्या पृथ्वी शॉ याने सोमवारी चंदीगडविरुद्धच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील सामन्यात महाराष्ट्रासाठी पहिले शतक झळकावत फॉर्ममध्ये पुनरागमन केले. पहिल्या डावात फक्त आठ धावा काढून बाद झालेल्या पृथ्वीने दुसऱ्या डावात वादळ आणले. महाराष्ट्राने पहिल्या डावात १०४ धावांची आघाडी घेतली होती आणि त्यात पृथ्वीने शतक झळकावून संघाची सामन्यावरील पकड आणखी मजबूत केली. .महाराष्ट्राच्या पहिल्या डावातील ३१३ धावांच्या प्रत्युत्तरात चंदीगडचा पहिला डाव २०९ धावांवर गडगडला. तिसऱ्या दिवशी सकाळच्या सत्रात पृथ्वीने केवळ ७२ चेंडूत या स्थानिक हंगामातील पहिले शतक पूर्ण केले. त्याचे हे शतक रणजी करंडक स्पर्धेच्या इतिहासातील सहावे सर्वात जलद शतक ठरले. पृथ्वीचे हे महाराष्ट्राकडून पहिले शतक ठरले, तर फेब्रुवारी २०२४ नंतर हे त्याचे पहिले शतक ठरले. .रोहित शर्मा, विराट कोहली आता पुन्हा केव्हा निळ्या जर्सीत दिसणार? २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपपर्यंत टीम इंडियाचं संपूर्ण वेळापत्रक.रणजी करंडकातील सर्वात जलद शतके४८ चेंडू – रिषभ पंत (२०१६/१७)५६ चेंडू – रियान पराग (२०२३-२४)५६ चेंडू – आरके बोराह (१९८७/८८)६० चेंडू – एस. रुबेन पॉल (१९९५/९६)६८ चेंडू – रजत पाटीदार (२०२४-२५)६९ चेंडू – नमन ओझा (२०१५-१६)७२ चेंडू – पृथ्वी शॉ (२०२५-२६)७२ चेंडू – एकलव्य द्विवेदी (२०१५-१६)८२ चेंडू – रिषभ पंत (२०१६-१७).हे वृत्त लिहिले तेव्हा महाराष्ट्राने १ बाद १९६ धावा करताना आघाडी २९२ धावांपर्यंत पोहोचवली होती. पृथ्वी ८५ चेंडूंत १८ चौकार व १ षटकारांसह ११७ धावांवर खेळतोय, तर त्याच्यासोबतीला एस वीर ४३ चेंडूंत ३८ धावांवर उभा आहे. चंदीगडला पहिल्या डावात विकी ओत्सवालने ४० धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. महाराष्ट्रासाठी पहिल्या डावात ऋतुराज गायकवाडने ( ११६) शतकी खेळी केली, तर अर्शीन कुलकर्णी ( ५०) व एस नवळे ( ६६) यांनी अर्धशतक झळकावले होते. .पृथ्वीने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५९ सामन्यांत ४५.८५ च्या सरासरीने १३ शतकं व १९ अर्धशतकांसह ४६३१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.