Prithvi Shaw : १८ चेंडूंत ७२ धावा… पृथ्वीचे वादळी शतक, Ranji Trophy स्पर्धेच्या इतिहासातील सहावी वेगवान Century

PRITHVI SHAW SMASHES 72-BALL CENTURY: पृथ्वी शॉचा वादळी अवतार पुन्हा एकदा रणजी ट्रॉफीत पाहायला मिळाला. महाराष्ट्राकडून खेळताना त्याने शतक ठोकत रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासातील सहावं सर्वात वेगवान शतक झळकावलं.
PRITHVI SHAW BLASTS MAIDEN RANJI TON FOR MAHARASHTRA: भारताच्या संघाबाहेर असलेल्या पृथ्वी शॉ याने सोमवारी चंदीगडविरुद्धच्या रणजी करंडक स्पर्धेतील सामन्यात महाराष्ट्रासाठी पहिले शतक झळकावत फॉर्ममध्ये पुनरागमन केले. पहिल्या डावात फक्त आठ धावा काढून बाद झालेल्या पृथ्वीने दुसऱ्या डावात वादळ आणले. महाराष्ट्राने पहिल्या डावात १०४ धावांची आघाडी घेतली होती आणि त्यात पृथ्वीने शतक झळकावून संघाची सामन्यावरील पकड आणखी मजबूत केली.

