Cricket

Prithvi Shaw : २८ चौकार, ३ षटकार! पृथ्वी शॉ याचे विक्रमी द्विशतक; रवी शास्त्री यांचा विक्रम थोडक्यात वाचला, वीरेंद्र सेहवागच्या पंक्तित जाऊन बसला

Prithvi Shaw celebrates his double century : महाराष्ट्र आणि चंदीगड यांच्यातील सामन्यात पृथ्वी शॉने आपली फलंदाजी पुन्हा एकदा गाजवली. २८ चौकार आणि ३ षटकारांच्या साथीने त्याने खणखणीत द्विशतक झळकावलं.
Prithvi Shaw Smashes Double Century with 28 Fours and 3 Sixes in Ranji Trophy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Prithvi Shaw’s Blazing Double : पृथ्वी शॉ याने महाराष्ट्राकडून खेळताना पहिल्या शतकाचे द्विशतकात रुपांतर केले. त्याने चंदीगडच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना १४१ चेंडूंत २८ चौकार व ३ षटकारांच्या मदतीने द्विशतक पूर्ण केले. त्याच्या या खेळीने महाराष्ट्राने ४३० धावांची आघाडी घेतली आहे.

