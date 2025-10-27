Prithvi Shaw : २८ चौकार, ३ षटकार! पृथ्वी शॉ याचे विक्रमी द्विशतक; रवी शास्त्री यांचा विक्रम थोडक्यात वाचला, वीरेंद्र सेहवागच्या पंक्तित जाऊन बसला

Prithvi Shaw’s Blazing Double : पृथ्वी शॉ याने महाराष्ट्राकडून खेळताना पहिल्या शतकाचे द्विशतकात रुपांतर केले. त्याने चंदीगडच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना १४१ चेंडूंत २८ चौकार व ३ षटकारांच्या मदतीने द्विशतक पूर्ण केले. त्याच्या या खेळीने महाराष्ट्राने ४३० धावांची आघाडी घेतली आहे. .महाराष्ट्राने पहिल्या डावात ऋतुराज गायकवाडच्या ११६ धावांच्या आणि अर्शीन कुलकर्णी ( ५०) व एस नवळे ( ६६) यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ३१३ धावा केल्या. चंदीगडकडून जगजित सिंग संधू व नवदीप सैनी यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर विष्णू व रमण बिश्नोई यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले. पहिल्या डावात पृथ्वीला ८ धावा करता आल्या होत्या. .Prithvi Shaw : १८ चेंडूंत ७२ धावा… पृथ्वीचे वादळी शतक, Ranji Trophy स्पर्धेच्या इतिहासातील सहावी वेगवान Century.महाराष्ट्राच्या धावांचा पाठलाग करताना चंदीगडचा पहिला डावा २०९ धावांवर गुंडाळून महाराष्ट्राने १०४ धावांची आघाडी घेतली. रमण बिश्नोईने सर्वाधिक ५४ धावा केल्या. महाराष्ट्राच्या विकी ओत्सवालने ४० धावांत ६ विकेट्स घेतल्या. दुसऱ्या डावात पृथ्वी शॉने वादळी फटकेबाजी केली. अर्शीन कुलकर्णीसह ( ३१) त्याने पहिल्या विकेटसाठी १२ षटकांत ७३ धावा जोडल्या. .त्यानंतर एस वीर व पृथ्वी यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी आक्रमक खेळ करताना १६५ चेंडूंत १९७ धावांची भागीदारी केली. पृथ्वीने ७२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि हे रणजी करंडक स्पर्धेतील संयुक्त सहावे वेगवान शतक ठरली. विष्णूने ही जोडी तोडली. वीर ८३ चेंडूंत ६२ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. ऋतुराज गायकवाड तिसऱ्या विकेटसाठी पृथ्वी सोबत उभा राहिला आहे. .Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयसला ICU मध्ये हलवलं; बरगडीला झालेल्या दुखापतीमुळे झालाय आंतरिक रक्तस्राव, डॉक्टर म्हणतायेत....पृथ्वी शॉ याने १४१ चेंडूंत द्विशतक झळकावले आणि रणजी करंडक स्पर्धेतील हे दुसरे जलद द्विशतक ठरले. रवी शास्त्री यांनी १२३ चेंडूंत द्विशतक झळकावले होते आणि त्यांच्यानंतर आता पृथ्वीचा क्रमांक येतो. दोनशेहून कमी चेंडूंत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एकापेक्षा जास्त द्विशतक झळकावणारा तो वीरेंद्र सेहवागनंतर ( ३ ) दुसरा भारतीय फलंदाज ठरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.