Prithvi Shaw : पृथ्वी शॉ पुन्हा वादात अडकला; १८१ धावांच्या खेळीनंतर सर्फराज खानच्या भावाला बॅटने मारायला धावला... VIDEO VIRAL

What happened between Prithvi Shaw and Musheer Khan? मुंबईचा संघ सोडून महाराष्ट्राकडून खेळणाऱ्या पृथ्वी शॉ याने मंगळवारी १८१ धावांची वादळी खेळी केली. पण, त्याच्या या खेळीपेक्षा नंतर घडलेल्या वादामुळे तो चर्चेत आला. माजी संघ मुंबईविरुद्धच्या या सामन्यात बाद झाल्यानंतर पृथ्वीने माजी सहकाऱ्यासोबत वाद घातला आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार त्याने मारायला बॅट उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. .महाराष्ट्र विरुद्ध मुंबई असा सराव सामना सुरू आहे आणि पहिला दिवस महाराष्ट्राच्या फलंदाजांनी गाजवला. पृथ्वीने २०१६-१७ मध्ये मुंबईच्या संघाकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर पुढच्याच वर्षी तो भारताच्या कसोटी संघाकडून खेळला. पण, त्याला दुखापतीमुळे संघाबाहेर पडावे लागले..देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने दमदार कामगिरी केली, परंतु फिटनेस व गैरवर्तणुकीमुळे तो चर्चेत राहिला. त्याला मागील पर्वात मुंबईने संघाबाहेर केले होते आणि त्यानंतर त्याने मुंबई सोडून महाराष्ट्राकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात त्याने १४० चेंडूंत १८१ धावांची खेळी करताना २१ चौकार व ३ षटकार खेचले. .पण, बाद झाल्यानंतर त्याचा पारा चढलेला पाहायला मिळाला आणि त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्याची आणि सर्फराज खान याचा भाऊ मुशीर याची शाब्दिक बाचाबाची झाली. पृथ्वी बॅट घेऊन मारायलाही गेला, परंतु अम्पायरने मध्यस्थी केली आणि पृथ्वीला दूर घेऊन गेले. पॅव्हेलियनच्या दिशेने जाताने पृथ्वी प्रचंड संतापलेला दिसला आणि त्याने काही हावभावही केले. .दरम्यान, अर्शिन कुलकर्णीने १३९ चेंडूत १८६ धावा करून केल्य आणि त्याने पृथ्वी शॉसोबत सलामीला ३०५ धावांची भागीदारी केली. महाराष्ट्राने पहिल्याच दिवशी ४५० धावांचा टप्पा पार केला आहे.