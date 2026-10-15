Prithvi Shaw: मला घराबाहेर पडावसं वाटत नाही, आता फक्त...! पृथ्वी शॉने घेतला मोठा निर्णय; असं नेमकं काय घडलं?

Prithvi Shaw opens up about his India comeback dream : कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमी चर्चेत असणारा पृथ्वी शॉ याने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कधी भांडण, कधी मैदानावरील गैरशिस्त, कधी वैयक्तिक आयुष्यातील प्रसंग... या नकोशा कारणाने पृथ्वी चर्चेत राहिला आहे. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातही प्रचंड उलथापालथ पाहायला मिळाली. पण, या सर्व घटनांमधून धडा घेत पृथ्वीने आता सर्व लक्ष खेळावर केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'मी, माझं क्रिकेट आणि माझं कुटुंब', या भूमिकेत तो आला आहे. रणजी करंडक स्पर्धेत ऋतुराज गायकवाडच्या गैरहजेरीत पृथ्वीकडे महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व सोपवले गेले आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने विजयही मिळवला. .महाराष्ट्रने रणजी करंडक स्पर्धेत सैन्यदलाविरुद्धचा सामना मोठ्या फरकाने जिंकला. त्या विजयानंतर पृथ्वी सहकाऱ्यांसोबत जल्लोष करताना दिसला. त्याने पहिल्या डावात ७० धावांची खेळी केली. सामन्यानंतर पृथ्वी शॉ याने आपल्या महत्त्वाकांक्षा, लोकांकडून होणाऱ्या चुका, अपेक्षांचा दबाव आणि प्लेस्टेशनसोबत घरात बसून राहण्याचा आनंद याबद्दल सांगितले. मैदानावर शून्यावर बाद झाल्यानंतरही व्हिडिओ गेमधील क्रिकेटमध्ये ४०० किंवा ५०० धावा करतो. .IND vs WI 4th T20I : वेस्ट इंडिजने हैदराबादचं मैदान मारलं, भारताला पराभूत करत मालिकेत बरोबरी; सॅमसनची फिफ्टी व्यर्थ.“मी पूर्वीपेक्षा जास्त मेहनत घेत आहे. मी सध्या सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय नाही. मी फक्त स्वतःवर काम करत आहे. फक्त मी, माझे क्रिकेट आणि माझे कुटुंब, सध्या मी फक्त याच तीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहे. बाकी सर्व गोष्टींकडे मी दुर्लक्ष करण्याचा किंवा त्यांना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे पृथ्वी शॉ म्हणाला..मला आता घराबाहेर पडणेही आवडत नाही, असेही त्याने सांगितले. तो म्हणाला,"अनेक पापाराझी लोकांबद्दल आणि इतर गोष्टींबद्दल आहे. त्यामुळे मला आता बाहेर जायला अजिबात आवडत नाही. माझी स्वतःची पर्सनल स्पेस आहे. मी कसा आहे आणि मला काय आवडतं हे तुम्हाला माहीत आहे. कोणाला ते आवडतं, कोणाला नाही. जेव्हा मी कुठेतरी माझं वैयक्तिक आयुष्य जगत असतो, तेव्हा माझ्याभोवती कॅमेरे असणं मला आवडत नाही."."मी GTA खेळतो आणि FIFA खेळतो. मी FIFA मध्ये खूप चांगला आहे. मी कधीकधी ऑनलाइन खेळतो. मग मी Tekken खेळतो. मी अजून काय खेळतो? मी क्रिकेटसुद्धा खेळतो.जर मी मैदानावर शू्न्यावर किंवा कमी धावांवर बाद झालो, तेव्हा मी प्लेस्टेशनवर जाऊन जाऊन ४०० किंवा ५०० धावा करतो. मला त्यातून प्रेरणा मिळते. त्यात मजा येते,"असेही तो म्हणाला..IPL 2027 Trade: यॉर्करने भल्याभल्यांना गार करणारा गोलंदाजाचं SRH संघात पुनरागमन, पण कोटींचं नुकसान; दिल्ली कॅपिटल्ससोबत मोठी ट्रेड."जेव्हा तुम्ही खोलीत असता, तेव्हा मी बाहेर जाणं सोडून दिलं आहे. जरी बाहेर गेलो, तरी ते फक्त जेवायला किंवा अशाच एखाद्या कामासाठी. मला खोलीत राहून प्लेस्टेशन खेळायला आवडतं. नेटफ्लिक्स आणि इतर बरंच काही आहे, त्यामुळे मी त्याचा आनंद घेत आहे," हेही त्याने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.