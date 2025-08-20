Cricket

Prithvi Shaw : मला कुणाची सहानुभूति नकोय... महाराष्ट्र संघाकडून शतक झळकावताच पृथ्वी शॉचा आजी-माजी खेळाडूंना टोमणा

Prithvi Shaw century for Maharashtra: पृथ्वी शॉने आपल्या कारकिर्दीत पुन्हा एकदा दमदार पुनरागमन केलं आहे. मुंबई संघातून वगळल्यानंतर त्याने महाराष्ट्राच्या संघात दाखल होताच पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावलं. या शतकानंतर शॉने केलेली प्रतिक्रिया तितकीच चर्चेत आली
Prithvi Shaw
Prithvi Shaw esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • पृथ्वी शॉने मुंबई सोडून महाराष्ट्र संघाकडून पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले.

  • छत्तीसगडविरुद्धच्या बुची बाबू स्पर्धेत त्याने १४ चौकार व १ षटकारासह शतक ठोकले.

  • मुंबईतून गैरवर्तवणूक, तंदुरुस्ती व फॉर्म यामुळे त्याला संघाबाहेर करण्यात आले.

Prithvi Shaw Responds to Naysayers After Leaving Mumbai: मुंबईचा फलंदाज पृथ्वी शॉ याने देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले. बुची बाबू क्रिकेट स्पर्धेत छत्तीगडविरुद्धच्या लढतीत पृथ्वी शॉ याने शतक झळकावले. पृथ्वीला मुंबईच्या संघातून गैरवर्तवणुकीमुळे, तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे आणि फॉर्मामुळे वगळण्यात आले. त्यामुळे त्याने महाराष्ट्राच्या संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला.

Loading content, please wait...
maharashtra
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Prithvi Shaw
mumbai cricket
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com