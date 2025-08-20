Prithvi Shaw : मला कुणाची सहानुभूति नकोय... महाराष्ट्र संघाकडून शतक झळकावताच पृथ्वी शॉचा आजी-माजी खेळाडूंना टोमणा

पृथ्वी शॉने मुंबई सोडून महाराष्ट्र संघाकडून पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले.छत्तीसगडविरुद्धच्या बुची बाबू स्पर्धेत त्याने १४ चौकार व १ षटकारासह शतक ठोकले.मुंबईतून गैरवर्तवणूक, तंदुरुस्ती व फॉर्म यामुळे त्याला संघाबाहेर करण्यात आले..Prithvi Shaw Responds to Naysayers After Leaving Mumbai: मुंबईचा फलंदाज पृथ्वी शॉ याने देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले. बुची बाबू क्रिकेट स्पर्धेत छत्तीगडविरुद्धच्या लढतीत पृथ्वी शॉ याने शतक झळकावले. पृथ्वीला मुंबईच्या संघातून गैरवर्तवणुकीमुळे, तंदुरुस्तीच्या कारणामुळे आणि फॉर्मामुळे वगळण्यात आले. त्यामुळे त्याने महाराष्ट्राच्या संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. .इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार फॉर्माशी झगडत असताना एकही आजी-माजी खेळाडू मदतीला आले नसल्याचा दावा पृथ्वीने केला आहे. महाराष्ट्राच्या या खेळाडूला आता कुणाची सहानुभूति नकोय. लोकं आपापल्या कामात व्यग्र आहेत, असे तो म्हणाला. त्याचवेळी खूप पुढचा विचार करत राहिल्याचा फटका त्याला भूतकाळात बसला आणि आता त्याने त्याचा दृष्टीकोन बदलला असल्याचे मान्य केले..Asia Cup 2025 Explainer : श्रेयस अय्यरने आणखी काय करायला हवं? आगरकर म्हणाला, ना त्याची चूक, ना आमची...; मग दोष कुणाचा?.'हे ठिक आहे, मला कुणाची सहानुभूति नकोय... मी हा काळ यापूर्वीही अनुभवला आहे. मला माझ्या कुटुंबाचा पाठिंबा आहे आणि जे मित्र माझ्यासोबत आहेत, त्यांनी नेहमी मला साथ दिली आहे. लोकं आता आपापल्या कामात व्यग्र आहेत. त्यांनाही कुटुंब आहे. त्यामुळे मला कुणी मदत केली नाही, याचा मी फार विचार करत नाही. मला एकट्याला संघर्ष करायचा आहे, या झोनमध्ये मी आलोय आणि हेच माझ्यासाठी चांगलं आहे,' असे पृथ्वी म्हणाला..पृथ्वीने काल १४ चौकार व १ षटकारासह शतक पूर्ण केले. तो म्हणाला, "मला पुन्हा नव्याने सुरुवात करायला हरकत नाही, कारण मी माझ्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. मी पुन्हा वर आलो आहे. सर्वकाही शक्य आहे, असे मला वाटते. मी आत्मविश्वासू माणूस आहे आणि माझा स्वतःवर, कामाच्या नीतिमत्तेवर विश्वास आहे.".Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...पृथ्वीचा महाराष्ट्र संघाकडून पहिलाच सामना आहे. त्याने यापूर्वी मुंबई संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ५८ सामन्यांत ४६.०२ च्या सरासरीने ४५५६ धावा आहेत. त्यात १३ शतकं व १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. ३७९ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.