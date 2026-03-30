PSL Controversy: PSLमध्ये मोठा ड्रामा! फखर जमानकडून 'बॉल टॅम्परिंग'? पीसीबीने हायलाईट्समधून पुरावेच हटवले

पाकिस्तानमध्ये काहीही होऊ शकते, हे पाकिस्तान सुपरलिगमध्ये घडणाऱ्या घटनांवरून समोर आल आहे. कुठ चेंडूचा रंग उडाला तर स्टार खेळाडूवर गंभीर आरोप लागले. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून लाहोर कलंदर्सचा खेळाडू फकर जमानवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पाकिस्तान सुपर लिग २६ मार्चपासून लाहोर येथे सुरू आहे, पहिला सामना लाहौर कलंदर्स आणि हैदराबाद किंग्समैन यांच्यात झाला..लिग सुरू झाली की पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये नवीन न नवीन वाद समोर येऊ लागले. सुरुवातीलाच चेंडूचा रंग उडाला, पांढरा चेंडू लाल झाला तर जर्सीच्या दर्जावरही प्रश्न निर्माण झाले, आणि आता तर 'बॉल टॅम्परिंचा आरोप पाकिस्तानी स्टार खेळाडू वर लागला..शाळेतली पोरं...! डेव्हिड वॉर्नरने पाकिस्तानात शाहीन आफ्रिदीची उडवली खिल्ली; PSL च्या पत्रकार परिषदेत केला ना कल्ला... Video Viral.रविवारी पाकिस्तान सुपरलिगमध्ये लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यात सामना सुरू असताना 'बॉल टॅम्परिंगचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पाकिस्तानी फलंदाज फखर जमानवर 'बॉल टॅम्परिंगचा आरोप करण्यात आला आहे. लाईव्ह सुरूअसलेल्या सामन्यात फकर जमान चेंडूशी छेडछाड करत असल्याचा आरोप होत आहे हा सगळा प्रकार कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला असून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..झाल अस की लाहोर कलंदर्स आणि कराची किंग्सच्या सामन्याच्या शेवटच्या षटकाच्या अगोदर पंच आणि खेळाडू यांच्यात वाद होताना दिसला, कारण चेंडूशी छेडछाड करताना लाहोर कलंदर्सचे खेळाडू दिसले. फकर जमान, हारिस रऊफ कॅमेऱ्यात कैद झाले. २० व्या षटका अगोदर सर्व खेळाडू एकत्र जमले असताना फकर जमानने चेंडू हारिस रऊफ कडे दिला , पंचांची नजर चेंडूवर गेली आणि त्यांनी चेंडू मागितला त्यामुळे सामन्यात गोंधळ तर झालाच पण नवीन चेंडू मागवण्यासाठी चौथ्या पंचांना बोलावण्यात आले. चेंडूच्या स्थितीत बदल झाला आहे . अस लाहोर कलंदर्सला सांगण्यात आल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ५ धावांची अतिरिक्त पेनल्टी लावण्यात आली..IPL vs PSL: आयपीएलशी स्पर्धा; पाक लीगचा बोजवारा, काही परदेशी खेळाडूंची माघार, दोनच ठिकाणांवर लढती अन् प्रेक्षकांविनाही होणार सामने.लाहोर कलंदर्सला शेवटच्या षटकात जिंकण्यासाठी १४ धावां वाचवायच्या होत्या, ५ विकेट्स पडले होते त्यांचा संघ चांगल्या स्थितीत असताना ५धावांच्या पेनल्टीमूळे सामना गमवावा लागला, आणि कराची किंग्सने चार गडी राखून विजय मिळवला. या सगळ्या प्रकारामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डवर सुद्धा आरोप करण्यात आले असून त्यांनी सामन्यादरम्याच्या हायलाईट्स मधून ती क्लीप हटवण्यात आल्याचा आरोप सोशल मीडियावर होत आहे.