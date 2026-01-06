VHT 2025-26: येस्स्... शुभमन गिल ११ धावांवर आऊट होताच अर्जुन तेंडुलकरच्या गोव्याचं आक्रमक सेलिब्रेशन, Video Viral

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील (Vijay Hazare Trophy) सहावी फेरी मंगळवारी (६ जानेवारी) पार पडली. या फेरीत भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलही मैदानात उतरला होता. या फेरीत पंजाबचा सामना गोव्याविरुद्ध होता. या सामन्यात पंजाबने ६ विकेट्सने सहज विजय मिळवला. मात्र, या सामन्यात शुभमन गिल (Shubman Gill) फार काही कमाल दाखवू शकलेला नाही. टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघातून वगळल्या गेल्यानंतर गिल पहिल्यांदाच मैदानात दिसला होता. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. मात्र त्याने चाहत्यांना निराश केले..Vijay Hazare Trophy: संजू सॅमसन स्वस्तात बाद झाला, पण विष्णू विनोदनं ठोकले १४ सिक्स; ऋतुराज गायकवाडच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.जयपूरला झालेला हा सामना पावसामुळे ४०-४० षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात गोव्याने पंजाबसमोर (Goa vs Punjab) २१२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबकडून कर्णधार प्रभसिमरन सिंग आणि शुभमन गिल मैदानात उतरले होते. मात्र प्रभसिमरन सिंग २ धावांवरच माघारी परतला. गिलने २ चौकार मारले, पण तो धावांसाठी संघर्ष करत होता. अखेर त्यालाही ५ व्या षटकात वासुकी कौशिक याने स्लीपमध्ये उभ्या असलेल्या सुयश प्रभुदेसाईच्या हातून झेलबाद केले. शुभमन गिलने १२ चेंडूत २ चौकारांसह ११ धावांवरच बाद झाला. त्याला बाद केल्यानंतर मात्र वासुकीसह गोव्याच्या संघाने आक्रमक सेलीब्रेशन केले..तथापि, गिल याआधी सिक्कीमविरुद्ध शनिवारी (३ जानेवारी) सामना खेळणार होता, मात्र अन्नबाधा झाल्याने त्याला हा सामना खेळता आला नव्हता. पण तो बरा झाल्याने गोव्याविरुद्ध मैदानात उतरला. तो बाद झाल्यानंतर अनमोलप्रीत सिंगही १७ धावांवर बाद झाला. मात्र, नंतर हरनूर सिंग आणि नमन धीर यांनी अर्धशतके करत पंजाबला विजयाच्या दिशेने नेले. .नमन धीर ६५ चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली. त्याने आणि हरनूर सिंग यांच्यात १३१ धावांची भागीदारी झाली. पण नमन धीरच्या विकेटनंतर अखेर रमणदीप सिंगने हरनूरला साथ देत उर्वरित धावा पूर्ण करत पंजाबला विजय मिळवून दिला. पंजाबने ३५ षटकातच ४ विकेट्स गमावत २१२ धावा करत सामना जिंकला. हरनूर सिंग ९० चेंडूत नाबाद ९४ धावांची नाबाद खेळी केली, रमणदीप सिंग १५ धावांवर नाबाद राहिला.गोव्याकडून वासुकी कौशिकने २ विकेट्स घेतल्या, तर शुभम तारी आणि ललित यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.तत्पुर्वी, गोव्याने प्रथम फलंदाजी करताना ३३.३ षटकात सर्वबाद २११ धावा केल्या होत्या. गोव्याने अर्जुन तेंडुलकर (१), कश्यम बाकले (५) आणि स्नेहल कौठणकर (१६) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण त्यानंतर सुयश प्रभूदेसाई आणि ललित यादव यांनी अर्धशतके झळकावली. प्रभूदेसाईने ४३ चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६६ धावांची खेळी केली. ललित यादवने ५९ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. त्यानंतरही गोव्याकडून कोणी फार काही करू शकले नाही. कर्णधार दीपराज गोवनकरदेखील ५ धावांवर बाद झाला. तरी राजशेखर हरिकांतने नाबाद २० धावा करत संघाला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला.पंजाबकडून मयंक मार्कंडेने ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग, सुखदीप बाजवा आणि क्रिश भगत यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. नमन धीरने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.