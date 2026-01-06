Cricket

VHT 2025-26: येस्स्... शुभमन गिल ११ धावांवर आऊट होताच अर्जुन तेंडुलकरच्या गोव्याचं आक्रमक सेलिब्रेशन, Video Viral

Goa’s Celebration for Shubman Gill Wicket: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये गोव्याविरुद्धच्या सामन्यात शुभमन गिल फक्त ११ धावांवर बाद झाला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर गोव्याच्या संघाने आक्रमक सेलिब्रेशन केले.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील (Vijay Hazare Trophy) सहावी फेरी मंगळवारी (६ जानेवारी) पार पडली. या फेरीत भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलही मैदानात उतरला होता. या फेरीत पंजाबचा सामना गोव्याविरुद्ध होता.

या सामन्यात पंजाबने ६ विकेट्सने सहज विजय मिळवला. मात्र, या सामन्यात शुभमन गिल (Shubman Gill) फार काही कमाल दाखवू शकलेला नाही. टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघातून वगळल्या गेल्यानंतर गिल पहिल्यांदाच मैदानात दिसला होता. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचेच लक्ष होते. मात्र त्याने चाहत्यांना निराश केले.

Vijay Hazare Trophy: संजू सॅमसन स्वस्तात बाद झाला, पण विष्णू विनोदनं ठोकले १४ सिक्स; ऋतुराज गायकवाडच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान
