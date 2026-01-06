Vijay Hazare Trophy: संजू सॅमसन स्वस्तात बाद झाला, पण विष्णू विनोदनं ठोकले १४ सिक्स; ऋतुराज गायकवाडच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान

Vishnu Vinod joins Ruturaj Gaikwad in Elite List: विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळाले आहेत, तसेच बऱ्याच खेळाडूंनी लक्ष वेधले. आता मंगळवारी (६ जानेवारी)३२ वर्षांच्या विष्णू विनोदने सर्वांचे लक्ष वेधले आहेत. त्याने षटकारांची बरसात करत नाबाद दीडशतकासह केरळ संघाला पाँडिचेरीविरुद्ध ८ विकेट्सने मोठा विजय मिळवून दिला आहे. यासह त्याने ऋतुराज गायकवाडच्या (Ruturaj Gaikwad) पंक्तीत स्थान मिळवले आहे.मंगळवारी पाँडिचेरीने केरला २४८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. हे लक्ष्य केरळने २९ षटकातच २ विकेट्स गमावत २५२ धावा करून पार केले. केरळला हा विजय मिळवून देण्यात विष्णू विनोदला (Vishnu Vidod) बाबा अपराजीतनेही साथ दिली..Ruturaj Gaikwad चा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये षटकारांचा विश्वविक्रम; आजपर्यंत कोणालाच जे जमलं नव्हतं, ते करून दाखवलं.या सामन्यात केरळकडून सलामीला संजू सॅमसनसह (Sanju Samson) कर्णधार रोहन कुन्नुमल उतरल होता. पण दोघेही स्वस्तात बाद झाले. कुन्नुमलला भुपेंद्रने ८ धावांवर त्रिफळाचीत केले. तसेच संजू सॅमसनला पार्थ वघानीने ११ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे केरळने या दोन विकेट्स ३० धावांतच गमावल्या होत्या. मात्र यानंतर विष्णू विनोद आणि बाबा अपराजीत यांची जोडी जमली. एका बाजूने बाबा संयमी खेळ करत असताना विष्णू विनोदने मात्र आक्रमक खेळ करण्यास सुरुवात केली. .त्याने त्याच्या खेळी दरम्यान २७ बाऊंड्री मारताना चौकार - षटकारांचा पाऊस पाडला आणि दीडशतक केले. बाबा अपराजीत आणि विष्णू विनोद यांनी २२२ धावांची नाबाद भागीदारी केली आणि केरळला विजय मिळवून दिला. विष्णू विनोदने ८४ चेंडूत १३ चौकार आणि १४ षटकार मारताना नाबाद १६२ धावा केल्या. बाबा अपराजीतने ६९ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ६३ धावा केल्या..विष्णू विनोद ऋतुराज गायकवाडच्या पंक्तीतदरम्यान, विष्णू विनोदने १४ षटकार या खेळीदरम्यान मारल्याने त्याने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) या स्पर्धेच्या इतिहासात १०० षटकार पूर्ण केले आहेत. तो या स्पर्धेत १०० षटकारांचा टप्पा पार करणारा तिसराच खेळाडू आहे. त्याच्याआधी असा विक्रम केवळ मनिष पांडे आणि ऋतुराज गायकवाडने केला आहे. विष्णू विनोदच्या आता विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये ५७ सामन्यांतील ५३ डावात १०६ षटकार झाले आहेत. ऋतुराजने ५५ डावात १०५ षटकार मारले आहेत. मनिष पांडेने १०३ सामन्यांतील ९९ डावात १०८ षटकार मारले आहेत.विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सर्वात कमी डावात १०० षटकार मारण्यामध्येही आता विष्णू विनोद दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर ऋतुराज असून त्याने ५० डावातच १०० षटकारांचा टप्पा गाठला होता..Ruturaj Gaikwad: 'ऋतुराजला संधी तेव्हाच मिळेल, जेव्हा विराट आणि रोहित वनडेत...', R Ashwin नेमकं काय म्हणाला?.पाँडिचेरी २४७ धावांवर सर्वबादमंगळवारी झालेल्या सामन्यात पाँडिचेरीचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना ४७. ४ षटकात २४७ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून अजय रोहेराने ५८ चेंडूत ५३ धावा केल्या. तसेच जसवंत श्रीरामने ५४ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. याशिवाय नेयन कांग्यान (२५), कर्णधार अमन खान (२७), विक्नेश्वरन मरिमुथू (२६), जयंत यादव (२३) यांनी छोटेखानी योगदान दिले.केरळकडून गोलंदाजी करताना एमडी निधीशने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच एडेन ऍपल टॉम आणि अंकित शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. बिजू नारायण आणि बाबा अपराजीत यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.