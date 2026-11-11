Hardik Pandya joins Punjab Kings for IPL 2027 : इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये हार्दिक पांड्याचा मुंबई इंडियन्ससोबतचा प्रवास पुन्हा एकदा संपुष्टात आला. २०२२ मध्ये गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व करताना हार्दिकने GT ला पहिल्याच हंगामात जेतेपद पटकावून दिले आणि त्यानंतर तो संघाला अंतिम फेरीपर्यंत घेऊन गेला. हार्दिकचे नेतृत्व कौशल्य पाहून प्रभावित झालेल्या MI ने त्याला पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेतले, पंरतु चाहत्यांचा रोष अन् अंतर्गत वादामुळे तो अपेक्षित निकाल नाही देऊ शकला. आता हार्दिकने पुन्हा MI ची साथ सोडली आणि तो IPL 2027 मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणार आहे. पंजाबने हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी अतिरिक्त १.६५ कोटी मोजले. त्यांची ही रणनीती आगामी हंगामात भल्याभल्यांसाठी घातक ठरणार आहे..हार्दिक २०१५ पासून मुंबई इंडियन्सचा सदस्य होता आणि त्याने या संघासोबत चार आयपीएल जेतेपदं जिंकली. त्यानंतर तो २०२४ मध्ये पुन्हा या संघात कर्णधार म्हणून परतला. आयपीएलमध्ये त्याने १६२ सामन्यांत २९५५ धावा आणि ८२ विकेट्स घेतल्या आहेत. पंजाब किंग्सने त्याच्यासाठी १८ कोटी रुपये मोजले, जे मुंबईच्या १६.३५ कोटींपेक्षा जास्त आहेत. हार्दिक आल्याने पंजाबची गोलंदाजीची ताकद आणखी वाढली आहे आणि त्यांच्याकडे तगड्या ऑल राऊंडरची फौजच तयार झाली आहे. हार्दिक पूर्ण ४ षटके टाकण्याची क्षमता ठेवत असल्याने कर्णधार श्रेयस अय्यरकडे गोलंदाजीत ६ वा भक्कम पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mumbai Indians Playing XI IPL 2027 : अर्शदीप सिंग- जसप्रीत बुमराह... दो भाई, दोनो तबाही; रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील MI ची तगडी प्लेइंग इलेव्हन बघाच... .पंजाबचे ऑल राऊंडर...पंजाबकडे मार्कस स्टॉयनिस, अझमतुल्लाह ओमारझाई, मार्को यान्सेन, नेहाल वढेरा, कूपर कॉ़नली, मिचेल ओवेन आणि मुशीर खान हे अष्टपैलू खेळाडू आहेत. यान्सेन, स्टॉयनिस व ओमारझाई यांनी आयपीएलचे सामने यापूर्वीही गाजवले आहेत आणि त्यात आता हार्दिकची भर पडली आहे. त्यामुळे पंजाबकडे अष्टपैलूंची एक तगडी फौज आहे. पण, हार्दिकच्या येण्याने परदेशी खेळाडूंपैकी एकाला बसावे लागेल आणि हा निर्णय श्रेयससाठी डोकेदुखी ठरवणारा ठरू शकतो. त्याचवेळी हार्दिकच्या येण्याने पंजाबला एक स्पेशालिस्ट फलंदाज खेळवण्याची संधीही मिळू शकते..PBKS full squad and playing XI after IPL 2027 trade- प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टॉयनिस, हार्दिक पांड्या, शशांक सिंग, मार्को यान्सेन, अझमतुल्लाह ओमारझाई, नेहाल वढेरा, युझवेंद्र चहल, यश ठाकूर/ लॉकी फर्ग्युसन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.