धक्कादायक! आचाऱ्याला मारहाण अन् शिविगाळ; प्रीती झिंटाच्या 'आवडत्या' खेळाडूविरोधात FIR, नेमकं काय घडलं?

Punjab Kings batter Shashank Singh FIR in Bhopal: इंडियन प्रीमिअर लीगमधील संघ पंजाब किंग्सचा फलंदाज शशांक सिंग आणि त्याचे वडील, निवृत्त विशेष पोलीस महासंचालक (डीजीपी) शैलेश सिंग यांच्यावर मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, आचारी विपेंद्र सिंग तोमर याने २९ जून रोजी भोपाळमधील रतिबाद पोलीस ठाण्यात शशांक व शैलेश सिंग यांच्याविरोधात FIR दाखल केला आहे..आचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, विपेंद्रने बनवलेले जेवण क्रिकेटपटूच्या कुटुंबीयांना आवडले नाही आणि त्यांनी त्याला शिवीगाळ केली. त्यानंतर, आचाऱ्याने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण, त्याचा फोन जप्त करण्यात आला आणि नकार देऊनही त्याला काम करण्यास भाग पाडले गेले, असा दावा त्याने केला आहे.भोपाळ पोलिसांनी तक्रारदार आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले असून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम २९६(बी), ११५(२) आणि ३(५) अंतर्गत तपास सुरू आहे. नीलबाद येथील शशांकच्या घरी नोकरी स्वीकारण्यापूर्वी, आचाऱ्याला जेवण आणि निवासासोबतच १५,००० रुपये मासिक पगार देण्याचे आणि त्याला सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते..आरोपीने सांगितले की, त्याच्याकडून अथकपणे काम करून घेतले जात होते आणि त्याने दुसऱ्या आचाऱ्याला शिवीगाळ होताना पाहिले होते. त्याने त्या कुटुंबाला निघून जाण्याचा आग्रह केला, परंतु त्याबद्दल त्याची चौकशी करण्यात आली, ज्यामुळे त्याने काम करणे सुरूच ठेवले..Shocking: जर्मनीचा खेळ खल्लास... पॅराग्वेचा पेनल्टी शूट आऊटमध्ये रोमहर्षक विजय, Fifa World Cup स्पर्धेतून माजी विजेते बाहेर.विपेंद्र सिंग तोमर म्हणाला, "शैलेश सिंग (शशांक सिंगचे वडील) हे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत; मी तिथे स्वयंपाक करण्यासाठी गेलो होतो. मी २५ जून रोजी तिथे पोहोचलो. त्यांचे वागणे पाहून मी काम करण्यास नकार दिला. त्यांनी माझा फोन हिसकावून घेतला आणि मला शिवीगाळ केली. त्यांचा मुलगा, क्रिकेटपटू शशांक सिंग आणि त्याच्या ड्रायव्हरने मला बेदम मारहाण केली. मला धमकावण्यात आले. मी पोलीस ठाण्यात गेलो; सुरुवातीला, त्यांनी तक्रार नोंदवण्यास टाळाटाळ केली.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.