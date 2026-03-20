IPL 2026 Marathi News: बाळासोबत वेळ घालवायचाय... ७ सामने नाही खेळू शकणार स्टार गोलंदाज... नियमानुसार होणार बंदीची कारवाई?

Lockie Ferguson IPL 2026 availability Punjab Kings: न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज ल्युकी फर्ग्युसन हा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या काही सामन्यांना वैयक्तिक कारणास्थव मुकणार आहे. ३४ वर्षीय गोलंदाजाला आयपीएल २०२५ च्या लिलावात पंजाब किंग्सने २ कोटी रुपयांत करारबद्ध केले आहे. पण, तो पहिल्या सात सामन्यांना खेळण्याची शक्यता कमी आहे. त्याला त्याच्या नुकत्याच जन्मलेल्या मुलासोबत वेळ घालवायचा आहे. "तो पहिल्या सात सामन्यांसाठी उपलब्ध नाही," असे सूत्रांनी सांगितले आहे.."आत्ताच मला एक लहान मुलगा झाला आहे; घरी जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याचा आणि पत्नीला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानंतर मी काही आठवड्यांची सुट्टी घेईन आणि त्यानंतर आयपीएलच्या पुढील टप्प्यासाठी, बाहेरगावी जाईन," असे फर्ग्युसन ऑकलंडमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्याच्या पूर्वसंध्येला म्हणाला होता..वैयक्तिक कारणांमुळे PBKS साठी आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या सत्रात अनुपस्थित असूनही, फर्ग्युसनवर हॅरी ब्रुकप्रमाणे कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. इंग्लंडचा वन डे व ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याच्यावर आयपीएलमध्ये दोन वर्षांची बंदी घातली गेली आहे..दिल्ली कॅपिटल्सने ६.२ कोटींत खरेदी केल्यानंतर ब्रूकने वैयक्तिक कारण सांगून आयपीएल २०२५ मधून माघार घेतली होती. आयपीएलच्या नियमानुसार एखाद्या खेळाडूने लिलावासाठी नाव नोंदवले आणि त्याला फ्रँचायझीने खरेदी केले आणि त्यानंतर त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली, तर त्याच्यावर दोन वर्षांच्या बंदीची कारवाई करण्यात येणार आहे..फर्ग्युसनने लिलावासाठी नोंदणी केली, PBKS ने त्याला संघात घेतले आणि तो हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी उपलब्ध नाही, परंतु असे असूनही, त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण तो संपूर्ण हंगाम नव्हे तर केवळ सुरुवातीचे काही सामने मुकण्याची शक्यता आहे.