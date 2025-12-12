SALIL ARORA : २० चेंडूंत १०२ धावा! पंजाबमधून आणखी एक युवा सुपरस्टार आला; २३ वर्षाच्या पोराने SMAT मध्ये धुमाकूळ घातला...

Punjab vs Jharkhand SMAT match highlights : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल हे पंजाबचे युवा फलंदाज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवत आहेत. अनेक पंजाबी खेळाडू आयपीएल व देशांतर्गत स्पर्धेतही आपली छाप पाडत आहेत. अशात आणखी एक नाव समोर आले आहे आणि त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत झारखंडविरुद्ध ३९ चेंडूंत शतक ठोकले आहेत. ट्वेंटी-२०तील वेगवान शतकवीरांच्या यादीत त्याने इंग्लंडच्या फिल सॉल्टशी बरोबरी केली, तर संजू सॅमसनला (४०) मागे सोडले..हरनरू सिंग ( १३) व प्रभसिमरन सिंग ( १०) या सलामीवीरांना काही खास करता आले नाही. अमनोल प्रीत सिंग ( २३) व नमन धीर ( २७) हे छोटेखानी खेळी करून माघारी परतले. पाचव्या क्रमांकावर आलेल्या सलिल अरोराने ( Salil Arora) वादळी खेळी केली. नमनसोबत त्याने २५ चेंडूंत ४४ धावा चोपल्या. त्यानंतर सनवीर सिंग ( १०) सोबत २७ चेंडूंत ५७ धावांची वादळी भागीदारी केली..IND vs UAE U19 : भारताच्या ४३३ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या १७१ धावा U-19 रेकॉर्ड बूकमध्ये नोंदवल्या जाणार नाहीत; जाणून घ्या कारण.सलिल एकटा खिंड लढवत राहिला आणि त्याने ४५ चेंडूंत नाबाद १२५ धावा चोपल्या. त्यात ९ चौकार व ११ षटकात अशा २० चेंडूंत १०२ धावांचा पाऊस पाडला गेला. त्याच्या दमदार खेळीच्या जोरावर पंजाबने २० षटकांत ६ बाद २३५ धावांपर्यंत मजल मारली..प्रत्युत्तरात कर्णधार इशान किशनने २३ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ४७ धावांची झारखंडला सलामी दिली. विराट सिंग ७ चेंडूंत १८ धावा करून माघारी परतला. रॉबिन मिंझ ( २) स्वस्तात बाद झाला. कुमार कसाग्राने २८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना संघाची घोडदौड सांभाळली आहे. झारखंडच्या ११ षटकांत ३ बाद १४१ धावा झाल्या आहेत आणि त्यांना आणखी ९५ धावा हव्या आहेत..SMAT 2025: गंभीरच्या राजकारणाचा बळी पडलेल्या गोलंदाजाने घेतली हॅटट्रिक; ट्वेंटी-२० संघातून दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, पठ्ठ्याने....Salil Arora Statsसलिल अरोराने ९ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४१.६३ च्या सरासरीने ४५८ धावा केल्या आहेत. ट्वेंटी-२०त त्याने आजच्या लढतीपूर्वी ५ सामन्यांत १४२ धावा केल्या होत्या आणि नाबाद ४४ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.