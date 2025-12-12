Cricket

SALIL ARORA : २० चेंडूंत १०२ धावा! पंजाबमधून आणखी एक युवा सुपरस्टार आला; २३ वर्षाच्या पोराने SMAT मध्ये धुमाकूळ घातला...

Salil Arora 39-ball century in SMAT 2025 : पंजाबकडून खेळणाऱ्या २३ वर्षीय सलील अरोरा या युवा फलंदाजाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. झारखंडविरुद्ध त्याने केवळ ३९ चेंडूत शतक ठोकत क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले.
SALIL ARORA SMASHED HUNDRED FROM JUST 39 BALLS

Swadesh Ghanekar
Updated on

Punjab vs Jharkhand SMAT match highlights : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल हे पंजाबचे युवा फलंदाज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवत आहेत. अनेक पंजाबी खेळाडू आयपीएल व देशांतर्गत स्पर्धेतही आपली छाप पाडत आहेत. अशात आणखी एक नाव समोर आले आहे आणि त्याने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्पर्धेत झारखंडविरुद्ध ३९ चेंडूंत शतक ठोकले आहेत. ट्वेंटी-२०तील वेगवान शतकवीरांच्या यादीत त्याने इंग्लंडच्या फिल सॉल्टशी बरोबरी केली, तर संजू सॅमसनला (४०) मागे सोडले.

