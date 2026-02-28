Ranji Trophy Final: बॅग भर अन् निघ... रात्री ९:३० चा फोन कॉल अन् पठ्ठ्यानं एका रात्रीत फायनल गाठून ठोकलं दीडशतक

Qamran Iqbal Journey for Ranji Trophy 2025-26 Final: जम्मू-काश्मीरने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ हंगामाचे विजेतेपद जिंकून इतिहास घडवला. पारस डोगराच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर रणजी ट्रॉफी जिंकणारा २१ वा संघ ठरला. त्यांच्या विजयात अनेक खेळाडूंचे योगदान राहिले. अकिब नबी त्यातील एक, ज्याने या हंगामात ६० विकेट्स घेतल्या. कर्नाटकविरुद्ध हुबळीमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) आणखी एका खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले, तो खेळाडू म्हणजे सलमीवीर कामरान इक्बाल (Qamran Iqbal). त्याने अंतिम सामन्यात दुसऱ्या डावात ३११ चेंडू खेळताना १६ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १६० धावा केल्या. .Ranji Trophy: इतिहास घडला! जम्मू-काश्मीर ठरले नवे चॅम्पियन; केएल राहुल, मयंक अगरवाल, पडीक्कलच्या कर्नाटकला दिली मात.कामरानने दुसरा शतकवीर साहिल लोटरासोबत नाबाद १९७ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे हा सामना अनिर्णित राहिला आणि पहिल्या डावातील २९१ धावांच्या आघाडीसह जम्मू-काश्मीर रणजी ट्रॉफीचे नवे विजेते (Ranji Trophy Champion) ठरले.विशेष गोष्ट अशी की ज्या कामरान इक्बालने अंतिम सामन्यात नाबाद १६० धावा ठोकल्या, त्याला सामना सुरू होण्याच्या आदल्या रात्रीपर्यंत तो हा सामना खेळणार आहे, हे माहितीही नव्हते. .जम्मू-काश्मीरचा प्रमुख सलामीवीर शुभम खजुरिया दुखापतग्रस्त झाला आणि अंतिम सामन्यातून बाहेर झाला. त्यामुळे अंतिम सामना सुरू होण्याच्या आदल्या रात्री साधारण ९.३० वाजता कामरानचा फोन वाजला आणि त्याला त्वरित बॅग भरून निघण्यास सांगण्यात आले. तो रात्री ११.३० च्या सुमारास श्रीनगरहून निघाला आणि सकाळी साडेसातच्या दरम्यान हुबळीला (Srinagar to Hubballi) पोहचला. जेव्हा तो मैदानात अंतिम सामन्यासाठी पोहचला, तेव्हा सकाळचे सव्वाआठ वाजले होते आणि जम्मू-काश्मीरच्या खेळाडूंनी वॉर्म-अपला सुरुवातही केली होती. अवघ्या १२ तासात तो अंतिम सामना खेळण्यासाठी तयार होता. .त्याच्यासाठी अंतिम सामना खेळताना वातावरणाशी जुळवून घेण्याचंही आव्हान होतं, कारण श्रीनगरमधील २ डिग्री तापमानातून तो कर्नाटकमधील हुबळीत जिथे उन्हाळ्याच्या सुरुवातीच्या झळाना सुरुवात झाली होती, तिथे पोहचला होता.त्यातच पहिल्याच डावात जम्मू-काश्मीरने फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि अंतिम सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूचा सामना त्याने केला. पहिल्या डावात त्याला फार काही करता आलं नाही. प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर १० व्या षटकात तो ३६ चेंडूत ६ धावा करून केएल राहुलच्या हातून झेलबाद झाला. पण त्याने ३६ चेंडू खेळून पुढच्या खेळाडूंसाठी चेंडू जरा जुना करून दिला होता. .Ranji Trophy: जम्मू-काश्मीरने इतिहास घडवला, फायनलमध्ये रुबाबत एन्ट्री! कर्णधारानेही द्रविड, सचिन यांनाही न जमलेला केला पराक्रम.पण दुसऱ्या डावात मात्र त्याने संधीचं सोनं केलं. आधीच जम्मू-काश्मीरला २९१ धावांची आघाडी मिळाली होती. त्याचाच फायदा उचलत त्याने दुसऱ्या डावात एक बाजू खंबीरपणे सांभाळली. यावेर हसन (१), शुभम पुंडीर (४), पारस डोगरा (१६) हे लवकर बाद होऊनही त्याने एका बाजूने जम्मू-काश्मीरचा धावफलक हलता ठेवला होता.पण कामराच्या कहाणीकडे पाहिलं की समजतं, संधी ज्यावेळी येते, त्यावेळी त्या संधीला नाकारण्यापेक्षा तिला दोन्ही हातांनी झेलता आलं पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.