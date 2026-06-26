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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण...

Ravichandran Ashwin's Special Advice for Vaibhav Sooryavanshi: आयर्लंडविरुद्ध पदार्पणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वैभव सूर्यवंशीबद्दल रविचंद्रन अश्विनने मोठं वक्तव्य केलं. १५ वर्षीय युवा फलंदाजाने दबाव न घेता खेळाचा आनंद घ्यावा, असा सल्ला अश्विनने दिला.
Ravichandran Ashwin's Special Advice for Vaibhav Sooryavanshi

Ravichandran Ashwin's Special Advice for Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Ravichandran Ashwin's Special Advice for Vaibhav Sooryavanshi: आज भारतीय टी-२० संघ आयर्लंडविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. मात्र, या संपूर्ण मालिकेत सर्वांचे लक्ष असेल ते १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडे. वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) आजच्या सामन्यात पदार्पण करण्याची दाट शक्यता आहे. १५ वर्षांच्या मुलासाठी त्याला मिळणारे लक्ष आणि कौतुक हे भारावून टाकणारे असू शकते.

मात्र, वैभव हा विशेष खेळाडू आहे. त्याने वयाच्या १२ व्या वर्षी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर वयाच्या १४ व्या वर्षी आयपीएलमध्ये शतक झळकावले. त्याचबरोबर आयपीएल २०२६ च्या हंगामात सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅपही पटकावली.

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