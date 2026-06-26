IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीसाठी आर. अश्विनचा खास संदेश; म्हणाला 'तो फक्त १५ वर्षांचा आहे, पण...

Ravichandran Ashwin's Special Advice for Vaibhav Sooryavanshi: आज भारतीय टी-२० संघ आयर्लंडविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. मात्र, या संपूर्ण मालिकेत सर्वांचे लक्ष असेल ते १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडे. वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) आजच्या सामन्यात पदार्पण करण्याची दाट शक्यता आहे. १५ वर्षांच्या मुलासाठी त्याला मिळणारे लक्ष आणि कौतुक हे भारावून टाकणारे असू शकते. मात्र, वैभव हा विशेष खेळाडू आहे. त्याने वयाच्या १२ व्या वर्षी रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर वयाच्या १४ व्या वर्षी आयपीएलमध्ये शतक झळकावले. त्याचबरोबर आयपीएल २०२६ च्या हंगामात सर्वाधिक धावा करत ऑरेंज कॅपही पटकावली..त्याच्या या दमदार कामगिरीच्या जोरावर त्याची भारतीय संघात आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी निवड करण्यात आली असून, आज आयर्लंडविरुद्ध त्याला पदार्पणाची संधी मिळाल्यास तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरेल..१९ चौकार, ६ षटकार... Vaibhav Sooryavanshi चा भाऊही घालतोय धुमाकूळ! दीडशतक ठोकल्यानंतर भावाची स्पेशल पोस्ट.वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघाकडून पदार्पणाची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशातच भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने वैभवबद्दल मोठे वक्तव्य केले आहे. त्याच्या मते, वैभवने कोणताही दबाव न घेता मैदानावर खेळाचा आनंद घ्यावा..काय म्हणाला अश्विन?रविचंद्रन अश्विन म्हणाला, "तो अजून फक्त १५ वर्षांचा मुलगा आहे. माझ्या मते त्याने मैदानावर तसाच खेळला पाहिजे, जसा तो आपल्या गावातील गल्ल्यांमध्ये खेळतो. त्याने खेळाचा आनंद घ्यावा आणि आमचं मनोरंजन करावं. पुढे त्याच्यावर दबाव येणारच आहे, कारण क्रिकेट त्याच्यासाठी करिअर बनणार आहे. पण सध्या त्याने फक्त खेळाचा आनंद घ्यावा.".पुढे बोलताना अश्विनने वैभवचे भरभरून कौतुक केले. तो म्हणाला, "वैभव हा खूप खास खेळाडू आहे. एखादा खेळाडू विशेष आहे हे लगेच लक्षात येतं. त्याची केवळ फलंदाजीच नाही, तर अनुभवी गोलंदाजांविरुद्ध त्याने केलेले छोटे-छोटे बदलही खूप प्रभावी आहेत.".दरम्यान, भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनीही वैभवबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, वैभवला योग्य वेळी नक्कीच संधी मिळेल. मात्र, चांगली कामगिरी करणाऱ्या दुसऱ्या फलंदाजाला बाहेर काढून त्याला संधी देणे योग्य ठरणार नाही..'तू ज्यादा...'; या एका वाक्याने वैभव सूर्यवंशी पेटला, फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोप दिला, मॅचपूर्वी नेमकं काय घडलं?.जर आजच्या आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळाली, तर तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरेल. त्यामुळे श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासमोर प्लेइंग-११ निवडण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. वैभवला अभिषेक शर्माच्या जागी संधी मिळू शकते आणि तो संजू सॅमसनसोबत सलामीला उतरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.