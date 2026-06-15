IND vs AFG, ODI: 'रोहित शर्माची काहीच चूक नव्हती...' शुभमन गिलसोबतच्या रनआऊट वादावर आर अश्विन स्पष्टच बोलला

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात नुकताच शनिवारी (१३ जून) वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे झाला. पावसामुळे २५-२५ षटकांचा झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. भारताच्या विजयात कर्णधार शुभमन गिलने मोलाचा वाटाही उचलला. पण भारताच्या डावाच्या सुरुवातीला त्याच्यात आणि रोहित शर्मामध्ये झालेल्या गोंधळात रोहित शर्माने विकेट गमावली होती. यावर आता भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा.झाले असे की या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते, त्यावेळी भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. रोहित चांगल्या फॉर्ममध्येही होता. त्याने २ चौकार आणि १ षटकारही मारला. पण ६ व्या षटकात अल्लाह गझनपूरविरुद्ध रोहितने शॉट खेळला आणि चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. गिल त्यावेळी चेंडूकडे पाहात होता. त्यानंतर तो गोलंदाजाला धडकला. झालेल्या गोंधळात गिलने रोहितला माघारी पाठवले. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. राशीद खानने चेंडू यष्टीरक्षक रेहमनुल्लाह गुरबाजकडे सोपवला होता आणि त्याने रोहित क्रीडेमध्ये येण्यापूर्वीच स्टंपवरील बेल्स उडवल्या. त्यामुळे रोहित १६ चेंडूत १६ धावा करून माघारी परतला. तो बाद झाला तेव्हा गिलवर निराश होत बाहेर गेल्याचे दिसला..दरम्यान, या घटनेत रोहितची काहीच चूक नसल्याचे आर अश्विनने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर म्हटले आहे. तो म्हणाला, 'मी त्याची विकेट लाईव्ह पाहिली. मला माहित नाही, प्रेक्षक हे कधी समजून घेणार आहेत की जेव्हा तुम्ही खेळपट्टीसमोर खेळता, तेव्हा अशा परिस्थितीत कॉल स्ट्रायकर देतो आणि तो नॉन-स्ट्रायकरने ऐकायचा असतो. हा खूप सोपा वाद आहे. गिलने धाव घेण्यास नकार दिला. रोहित आणि गिल यांच्यात पहिल्यांदा धावबादची घटना झालेली नाही.'अश्विन पुढे म्हणाला, 'जर स्ट्रायकरने धावेसाठी हो म्हटले आहे, तर नाही म्हणण्याचा प्रश्न नसतो. धाव घेतानाच्या या सगळ्या मुलभूत गोष्टी आहेत. या गोष्टी लहानपणापासून शिकवल्या जातात. सर्वजण चूका करतात. मी असं म्हणत नाही की यात कोणाची चूक आहे, पण सत्य हेच आहे की रोहितची यात काहीच चूक नव्हती.'.यापूर्वी मोहालीमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या टी२० सामन्यातही अफगाणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्मा गिलसोबत फलंदाजी करताना शून्यावर धावबाद झाला होता. दरम्यान, गिलने पहिल्या सामन्यानंतर सांगितले की रिप्लेनंतर रोहित शर्मा त्याला म्हणाला की ठीक आहे. त्याने ती घटना मागे सोडल्याचे सांगितले होते.सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर रोहित लवकर बाद झाला असला, तरी गिलने ६६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. तसेच ईशान किशनने २२ चेंडूत ३४ धावांची आणि केएल राहुलने १९ चेंडूत ३९ धावांची खेळी करत योगदान दिले. भारताने २२.५ षटकातच ३ विकेट्स गमावत १९५ धावा करत सामना जिंकला..वैभव सूर्यवंशीसह युवा खेळाडूंमुळे विराट कोहली-रोहित शर्माची वाढलीये चिंता? दिग्गजाचं भाष्य चर्चेत.तत्पुर्वी, अफगाणिस्तानकडून रहमनुल्लाह गुरबाजने ५१ चेंडूत ८ चौकार आणि ८ षटकारांसह १०२ धावांची शतकी खेळी केली होती. त्याच्याशिवाय कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने २७ धावांचे आणि अझमतुल्ला ओमरझाईने २६ धावांचे योगदान दिले होते. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. अफगाणिस्तानने २४.५ षटकात सर्वबाद १९४ धावा केल्या होत्या. भारताकडून गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.