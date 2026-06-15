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IND vs AFG, ODI: 'रोहित शर्माची काहीच चूक नव्हती...' शुभमन गिलसोबतच्या रनआऊट वादावर आर अश्विन स्पष्टच बोलला

R Ashwin on Rohit-Gill Runout: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात शुभमन गिलसोबत फलंदाजी करताना रोहित शर्मा धावबाद झाला होता. यात रोहितची काहीच चूक नसल्याचे म्हणत आर अश्विने मोठे विधान केले आहे.
R Ashwin on Rohit Sharma- Shubman Gill Runout

R Ashwin on Rohit Sharma- Shubman Gill Runout

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात नुकताच शनिवारी (१३ जून) वनडे मालिकेतील पहिला सामना धरमशाला येथे झाला. पावसामुळे २५-२५ षटकांचा झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

भारताच्या विजयात कर्णधार शुभमन गिलने मोलाचा वाटाही उचलला. पण भारताच्या डावाच्या सुरुवातीला त्याच्यात आणि रोहित शर्मामध्ये झालेल्या गोंधळात रोहित शर्माने विकेट गमावली होती. यावर आता भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने प्रतिक्रिया दिली आहे.

R Ashwin on Rohit Sharma- Shubman Gill Runout
IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा
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