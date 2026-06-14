Cricket

IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा

Shubman Gill Opens Up on Rohit Sharma Run Out: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात झालेल्या पहिल्या वनडेत रोहित शर्मा शुभमन गिलसोबत फलंदाजी करताना धावबाद झाला होता. त्यावेळी रोहित त्याला काय म्हणाला, याचा खुलासा शुभमन गिलने केला आहे.
Shubman Gill on Rohit Sharma's Run Out

Shubman Gill on Rohit Sharma's Run Out

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Afghanistan 1st ODI: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात सध्या वनडे मालिका सुरू असून पहिला सामना शनिवारी (१३ जून) पार पडला. धरमशाला येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पण या सामन्यात रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) फलंदाजी करताना गोंधळ झाला होता. त्यावर शुभमन गिलने भाष्य केले आहे.

Shubman Gill on Rohit Sharma's Run Out
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