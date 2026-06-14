IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा

India vs Afghanistan 1st ODI: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान संघात सध्या वनडे मालिका सुरू असून पहिला सामना शनिवारी (१३ जून) पार पडला. धरमशाला येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पण या सामन्यात रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि शुभमन गिल (Shubman Gill) फलंदाजी करताना गोंधळ झाला होता. त्यावर शुभमन गिलने भाष्य केले आहे..IND vs AFG: थांबा आईचा कॉल येतोय... नितीश रेड्डीचा पत्रकार परिषद सुरू असतानाच वाजला फोन अन् मग...; पाहा Video.पावसामुळे हा सामना २५-२५ षटकांचा झाला होता. यावेळी अफगाणिस्तानने भारतासमोर १९५ धावांचे आव्हान ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी सलामीला फलंदाजी केली. दोघांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण ६ व्या षटकात गोंधळ झाला आणि या गोंधळात रोहित १६ धावांवरच धावबाद झाला. त्यावेळी गिल रोहितला धावेसाठी नकार देत होता, पण रोहित पुढे आला आणि नंतर परत जाईपर्यंत धावबाद झाला. त्यावेळी रोहित थोडा चिडलेलाही दिसला होता. .सामन्यानंतर शुभमन गिलने याबाबत सांगितले की रोहितने रिप्ले पाहिल्यानंतर ती घटना सोडून दिली. या सामन्यात शुभमन गिलने नाबाद ८४ धावांची खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. त्यावेळी त्याला रोहितच्या धावबादबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.गिल म्हणाला, 'त्याने रिप्ले पाहिला आणि तो म्हणाला ठीक आहे. अगदी अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या शेवटच्या टी२० सामन्यातही तो धावबाद झाला होता.' गिलने जानेवारी २०२४मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी२० सामन्याचा दाखला दिला होता. त्यावेळी मोहालीत झालेल्या त्या सामन्यात रोहित शून्यावर धावबाद झाला होता. .दरम्यान, शनिवारी झालेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानकडून रेहमनुल्लाह गुरबाजने १०२ धावांची शतकी खेळीही केली. त्यामुळे अफगाणिस्तान २४.५ षटकात सर्वबाद १९४ धावांपर्यंत पोहचले. भारतासाठी हर्ष दुबे आणि गुरनूर ब्रार या पदार्पणवीरांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..T20 WC, IND W vs PAK W, Playing XI: हरमनप्रीत कौरने टॉसही जिंकला, पण पाकिस्तानी कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं की नाही?.याबाबत गिल म्हणाला, 'आम्ही सुरुवात चांगली केलेली, पण अफगाणिस्तानने पुनरागमन केले होते. गुरबाजने शानदार खेळ केला होता. पण नंतर आम्ही पुनरागमन करण्यात यश मिळवले.' तो पुढे म्हणाला, 'गुरनूरने ज्याप्रकारे नव्या चेंडूने आणि डेथ ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी केली, ती शानदार होती. हर्षनेही पहिल्या षटकात १६ धावा खर्च केल्यानंतर दमदार पुनरागमन केले.'आता तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने १-० आघाडी घेतली असून आता दुसरा सामना १७ जूनला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.