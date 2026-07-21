IND vs ENG: "१२ हजार धावा अन् लोकांची फौज..." अश्विनने सांगितलं रोहित-विराटला संघातून न काढण्याचं खरं कारण

R Ashwin on Rohit Sharma & Virat Kohli: गेल्या काही काळापासून भारताचे माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत चर्चा सुरू आहेत. भारताच्या या दोन्ही दिग्गज खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, पण दोघेही अजूनही वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत. तसेच या दोघांनीही यापूर्वी अनेकदा २०२७ वनडे वर्ल्ड कप (2027 World Cup) खेळण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्ट बोलून दाखवले आहे. पण असे असतानाच दोघांच्याही वनडे संघातील स्थानाबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे. याबाबत आता आर अश्विनने त्याचे स्पष्ट मत मांडले आहे. .ENG vs IND, ODI: रोहित शर्माचं शतक, विराट कोहलीने ठोकली आरोळी अन् रितिकाला कोसळले आनंदाश्रु; Video Viral.तथापि, विराटने गेल्या १० वनडेत ८ वेळा अर्धशतक तरी केले असल्याने त्याची जागा २०२७ वर्ल्ड कपसाठी जवळपास पक्की मानली जात आहे. मात्र रोहित शर्माच्या फॉर्मवर गेल्या काही दिवसातही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. रोहितला नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडमधील वनडे मालिकेत पहिल्या दोन सामन्यात फारशी चमक दाखवता आली नव्हती. त्यामुळे त्याचा २०२७ वर्ल्ड कपसाठी संघासाठी विचार होणार नसल्याचे रिपोर्ट्स आले होते. त्यामुळे तो इंग्लंडविरुद्ध १९ जुलैला झालेल्या तिसऱ्या वनडेनंतर निवृत्ती घेईल, अशीही चर्चा होती. मात्र रोहितने सर्वच टीकाकारांना त्याच्या बॅटने उत्तर दिले. त्याने लॉर्ड्समध्ये ११० चेंडूत १७ चौकार आणि ५ षटकारांसह १३८ धावांची खेळी केली. त्याने शुभमन गिलसोबत १४७ धावांची आणि विराट कोहलीसोबत ११३ धावांची भागीदारी केली. पण या तिघांव्यतिरिक्त कोणालाही फार काही करता आले नाही आणि ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ५० षटकात ७ बाद ३६० धावाच करता आल्या. त्यामुळे इंग्लंडने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली..या सामन्यानंतर अश्विनने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या भवितव्याबाबतच्या चर्चांवर भाष्य करताना म्हटले की 'रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कोणी हातही लावू शकत नाही. जर विराट-रोहितला खेळायचे असेल, तर त्यांना कोणी हात लावू शकणार नाही. हे त्यांच्या कामगिरीमुळे आहे. रोहितने जवळपास १२ हजार वनडे धावा केल्या आहेत, त्यामुळे ते त्याच्या जवळपासही पोहचू शकत नाही.'अश्विनने रोहित आणि विराट यांना संघातून बाहेर काढणे का कठीण आहे, हे देखील सांगितले आहे. तो म्हणाला, 'दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते फलंदाज असल्याने त्यांना हात लावणं कठीण आहे. त्यांच्याकडे फौज आहे, एक बटालियन आहे. लोकं त्यांना पाहायला येतात. जर तुम्ही त्यांना संघातून वगळलं, तर संपूर्ण छतंच कोसळून जाईल.'.दरम्यान, अश्विनने ज्याप्रमाणे फलंदाजांना पाठिंबा मिळतो, त्या तुलनेत गोलंदाजांना कमी मिळत असल्याचं दु:खही व्यक्त केलं. तो म्हणाला, 'शमी, सिराज किंवा भुवनेश्वर कुमार यांना निवडलं नाही, तर १०० लोकं लोकं प्रश्न विचारतील, कदाचित हजार किंवा १० हजार लोकं प्रश्न विचारतील. पण त्यामुळे पुरेसा आवाज होणार नाही. जर गोलंदाजांसाठीही लोकांनी आवाज उठवला, तर त्यांनाही संघातून बाहेर करणं कठीण असेल.'.IND vs ENG : इकडं गौतम-ईशान 'गंभीर' चर्चा करतायेत अन् मागं विराटचं भलतंच काहीतरी सुरू, Lord's ODI मधील Video Viral.तथापि, रोहितनेही त्याच्यावरील टीकेला लॉर्ड्समधील शतकानंतर उत्तर दिले आहे. तो बीसीसीआयशी बोलताना म्हणाला, 'माझं काम फलंदाजी करणं आहे आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणे आहे. ते मी करत राहणार आहे. मी पदार्पण केल्यापासून टीका होत आहे आणि मी खेळत असेपर्यंत होत राहिल. त्यामुळे मला फारसा फरक पडत नाही, माझ्यासाठी मी मैदानात काय करतो हे जास्त महत्त्वाचे आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.