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IND vs ENG: "१२ हजार धावा अन् लोकांची फौज..." अश्विनने सांगितलं रोहित-विराटला संघातून न काढण्याचं खरं कारण

Ashwin's Bold Take on Rohit Sharma & Virat Kohli: रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या वनडे भवितव्यावर चर्चा सुरू असताना आर अश्विनने दोघांना संघातून काढणे अशक्य असल्याचे म्हटले. त्यासाठी त्याने काही महत्त्वाची कारणंही सांगितली आहेत.
Rohit Sharma - Virat Kohli

Rohit Sharma - Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
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R Ashwin on Rohit Sharma & Virat Kohli: गेल्या काही काळापासून भारताचे माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत चर्चा सुरू आहेत. भारताच्या या दोन्ही दिग्गज खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, पण दोघेही अजूनही वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहेत.

तसेच या दोघांनीही यापूर्वी अनेकदा २०२७ वनडे वर्ल्ड कप (2027 World Cup) खेळण्याची इच्छा असल्याचे स्पष्ट बोलून दाखवले आहे. पण असे असतानाच दोघांच्याही वनडे संघातील स्थानाबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे. याबाबत आता आर अश्विनने त्याचे स्पष्ट मत मांडले आहे.

Rohit Sharma - Virat Kohli
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