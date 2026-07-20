ENG vs IND, ODI: रोहित शर्माचं शतक, विराट कोहलीने ठोकली आरोळी अन् रितिकाला कोसळले आनंदाश्रु; Video Viral

England vs India 3rd ODI, News: रविवारी (१९ जुलै) भारतीय संघाला इंग्लंडविरुद्ध लॉर्ड्सला झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात २७ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे भारतीय संघाला तीन सामन्यांची वनडे मालिकाही २-१ अशा फरकाने गमवावी लागली. पण हा सामना भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मासाठी (Rohit Sharma) महत्त्वाचा होता. आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटीतून आधीच निवृत्ती घेतलेल्या रोहित शर्माला इंग्लंडविरुद्ध पहिल्या दोन्ही सामन्यात खास काही करता आले नव्हते. त्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर चिंता व्यक्त होत होती, तसेच त्याच्या संघातील जागेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. काही रिपोर्ट्लही समोर आले होते की तो या सामन्यानंतर निवृत्तीचा विचार करू शकतो. मात्र या सर्व चर्चा सुरू असतानाच रोहित शर्माने या सामन्यात खणखणीत शतक ठोकत टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर दिले..IND vs ENG, Lord's ODI: इंग्लंडला RO-KO नडले, पण अखेर भारतीय संघाचा प्रयत्न तोकडे पडले! यजमानांनी विजयासह मालिकाही जिंकली.या सामन्यात भारताकडून ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ३९ वर्षीय रोहित शर्मासह शुभमन गिल उतरला. या दोघांनी १४७ धावांची सलामी भागीदारी करत भारताला दमदार सुरुवातही केली. पण गिल ७७ धावा करून बाद झाला.त्यामुळे विराट कोहली (Virat Kohli) मैदानात उतरला आणि त्याने रोहितची साथ दिली. खरंतर हे दोन्ही खेळाडू सध्याचे संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडू आहेत. विशेष म्हणजे हा दोघांचा एकत्र मिळून भारतासाठीचा ४०० वा सामना होता. त्यामुळे ते भारतासाठी ४०० सामने एकत्र खेळणारी पहिलीच जोडी ठरली..दरम्यान, विराट साथ देत असताना रोहितने त्याच्या धावांची गती वाढवली. त्याने अवघ्या ८४ चेंडूत त्याचे ३४ वे वनडे शतक पूर्ण केले. त्याने ३१ व्या षटकात चौथ्या चेंडूवर आदिल राशिदविरुद्ध चौकार मारत त्याचे हे शतक पूर्ण केले. त्याने शतक पूर्ण करताच दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्या विराट कोहली आनंदात आरोळी ठोकली आणि रोहितसोबत त्याचे शतक पूर्ण केले..ENG vs IND, 3rd ODI: कोहलीच तिसऱ्या क्रमांकाचा 'किंग' ! शतक हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला; विलियम्सन-पाँटिंगला टाकलं मागे.हा सामना पाहण्यासाठी रोहितची पत्नी रितीका सजदेह (Ritika Sajdeh) आणि त्याची मुलगी समायराही उपस्थित होत्या. या दोघीही त्याच्या शतकावेळी आनंदी होत्या. विशेष म्हणजे रितीकाला तिचे आनंदाश्रूही रोखणे कठीण झाले होते. गॉगल घातलेला असतानाही तिला तिचे अश्रु लपवता आले नाहीत. रोहितच्या शतकावेळीचे हे खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाले असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..दरम्यान, रोहित ११० चेंडूत १७ चौकार आणि ५ षटकारांसह १३८ धावा करून बाद झाला. त्याला ३९ व्या षटकात जेकॉब बेथलने त्रिफळाचीत केले. विराट कोहलीही नंतर ७४ धावांवर बाद झाला. बाकी कोणीही खास काही करू शकले नाहीत. त्यामुळे ३८८ धावांचा पाठलाग करताना भारताला ५० षटकात ७ बाद ३६० धावाच करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.