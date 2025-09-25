R Ashwin डेव्हिड वॉर्नरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार अन् इतिहास घडणार! ऑस्ट्रेलियातील संघासोबत मोठी डिल

भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर आर अश्विनने ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहे. अश्विनने सिडनी थंडर्स संघासोबत करार केला आहे. अश्विन बीबीएल खेळणारा पहिला भारतीय आंतरराष्ट्रीय पुरुष खेळाडू ठरणार आहे. .भारताचा स्टार फलंदाज आर अश्विनने इतिहास घडवला आहे. त्याने ऑगस्टमध्ये भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यावेळी त्याने तो जगभरातील विविध टी२० लीगमध्ये खेळणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता तो ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीग या टी२० लीगच्या १५ व्या हंगामात खेळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. अश्विनने सिडनी थंडर्स संघासोबत करार केला आहे. ही भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातीलही मोठी गोष्ट आहे. कारण आता अश्विन बीबीएल खेळणारा भारताचा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय पुरुष खेळाडू ठरणार आहे. .इतिहास घडतोय... निवृत्तीनंतर R Ashwin चं आणखी एक 'Bold' पाऊल, असा निर्णय घेणारा ठरणार पहिलाच भारतीय.यापूर्वी महिलांच्या बिग बॅश लीगमध्ये भारतीय महिला खेळाडू खेळल्या आहेत, त्यांना बीसीसीआयने परवानगी दिली आहे. मात्र बीसीसीआय त्यांच्या अंतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या भारतीय पुरुष खेळाडूंना जगभरातील लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी देत नाही..तथापि, २०१२ सालच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा कर्णधार उन्मुक्त चंद यापूर्वी बीबीएलमध्ये मेलबर्न रेनेगेड्सकडून २०२१-२२ मध्ये खेळला आहे. पण त्याने भारताच्या वरिष्ठ संघाचे प्रतिनिधित्व कधी केलेलं नाही. तसेच तो भारतीय क्रिकेटमधून बाहेर झाल्यानंतर बिग बॅश लीगमध्ये खेळला होता..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की अश्विनने जरी सिडनी थंडर्ससोबत करार केला असला, तरी तो संपूर्ण हंगामासाठी उपलब्ध नसेल. कारण त्याने युएईमधील इंटरनॅशनल लीग टी२० (ILT20) लिलावासाठीही नोंदणी केली आहे आणि त्याला बोली लागण्याची शक्यता आहे. ही स्पर्धा २ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या स्पर्धेनंतर तो बिग बॅश लीगमध्ये सामील होईल, म्हणजेच सिडनी थंडर्सच्या अखेरच्या काही सामन्यांसाठी आणि बाद फेरीसाठी तो उपलब्ध असेल. बिग बॅश लीगला १४ डिसेंबर २०२५ पासून सुरुवात होणार असून २५ जानेवारी २०२६ ला ही स्पर्धा संपेल..R Ashwin Retirement: जिथून सुरुवात, तिथेच शेवट! अश्विनच्या IPL निवृत्तीवर CSK ने काय दिली प्रतिक्रिया? वाचा.सिडनी थंडर्स संघात डेव्हिड वॉर्नर, सॅम कॉन्स्टास, ख्रिस ग्रीन, तनवीर संघा असे काही स्टार खेळाडूही आहे. दरम्यान, बिग बॅश लीगमध्ये प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीनच परदेशी खेळाडू खेळू शकतात. सिडनी थंडर्स संघात आधीच लॉकी फर्ग्युसन, शादाब खान, सॅम बिलिंग्स असे परदेशी खेळाडू आहे, ज्यात आता अश्विनचाही समावेश झाला आहे. अश्विनने त्याच्या टी२० कारकिर्दीत ३३३ सामने खेळले असून ३१७ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.