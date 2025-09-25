Cricket

R Ashwin डेव्हिड वॉर्नरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार अन् इतिहास घडणार! ऑस्ट्रेलियातील संघासोबत मोठी डिल

R. Ashwin to Feature in Big Bash League: आर अश्विनने भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्याच्या नावावर मोठा विक्रमही होणार आहे.
R Ashwin

R Ashwin

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर आर अश्विनने ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहे.

  • अश्विनने सिडनी थंडर्स संघासोबत करार केला आहे.

  • अश्विन बीबीएल खेळणारा पहिला भारतीय आंतरराष्ट्रीय पुरुष खेळाडू ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
t20 league
r ashwin
cricket news today
Big Bash League
R Ashwin BBL debut

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com