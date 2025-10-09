Cricket

IND vs AUS: 'Harshit Rana च्या निवडीचं कारण काय? मिटिंगमध्ये मला...' आर अश्विनचाही अजित आगरकरच्या निवड समितीला सवाल

R Ashwin Reacts to Harshit Rana’s Inclusion in India Sqaud: हर्षित राणाच्या भारतीय संघातील निवडीवरून आर अश्विनने निवड समितीला प्रश्न विचारले आहेत. हर्षित राणाची आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी भारताच्या संघात निवड झाली आहे.
  • भारतीय संघाच्या निवड समितीने हर्षित राणाची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड केली आहे, ज्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

  • आर अश्विनने त्याच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

  • अश्विनच्या मते, हर्षितच्या फलंदाजीच्या क्षमतेवर शंका असून त्याच्या निवडीमागील कारण ऐकायला आवडेल.

