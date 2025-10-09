IND vs AUS: 'Harshit Rana च्या निवडीचं कारण काय? मिटिंगमध्ये मला...' आर अश्विनचाही अजित आगरकरच्या निवड समितीला सवाल

भारतीय संघाच्या निवड समितीने हर्षित राणाची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निवड केली आहे, ज्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आर अश्विनने त्याच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अश्विनच्या मते, हर्षितच्या फलंदाजीच्या क्षमतेवर शंका असून त्याच्या निवडीमागील कारण ऐकायला आवडेल..गेल्या आठवड्यात बीसीसीआयच्या निवड समितीने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून दोन्ही मालिकांसाठी युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाची निवड झाली आहे. मात्र त्याच्या निवडीवरून सध्या बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०२४ आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून चांगली कामगिरी केल्यानंतर तो प्रकाशझोतात आला होता. त्यानंतर लगेचच त्याला भारताकडून तिन्ही क्रिकेट प्रकारांमध्ये पदार्पणाची संधीही मिळाली..India ODI Squad: 'फक्त गंभीरच्या हो ला हो करा, भारतीय संघात निवड होईल', हर्षित राणाला संधी देण्यावरून दिग्गज क्रिकेटपटू भडकले.दरम्यान, आता त्याच्या निवडीवर भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विननेही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अश्विनने त्याच्या ८ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हर्षित राणाने गेल्या वर्षापासून १० सामन्यातच खेळताना २७.४७ च्या सरासरीने १९ विकेट्स घेतल्या आहेत, यामध्ये एकदाही त्याने ४ विकेट्स घेतल्या नाहीत. असं असतानाही त्याला सर्व प्रकारांमध्ये खेळण्यावर अश्विनने सवाल केला आहे.अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'ते त्याला काय निवडत आहेत? मला खात्री नाही. मला निवड समितीच्या बैठकीचा भाग होऊन त्याच्या (हर्षित राणा) निवडीमागील कारण ऐकायला आवडेल.'.अश्विन पुढे म्हणाला, 'माझ्यादृष्टीने मला जे कारण दिसतंय, त्यानुसार ऑस्ट्रेलियामध्ये आपल्याला अशा वेगवान गोलंदाजाची गरज आहे, जो फलंदाजीही करू शकतो. फलंदाजीसाठी त्याच्यावर विश्वास टाकला जाऊ शकतो. त्यामुळेच ते त्याला संभावित ८ व्या क्रमांकावरील फलंदाजीसाठी निवडत असावेत.''तथापि, मला त्याच्या फलंदाजीच्या क्षमतेवर शंका आहे. दोन वर्षांपूर्वी आयपीएलच्या अंतिम सामन्यात त्याने एक सुंदर वेगवान चेंडू टाकला होता. पण तो आत्तापर्यंत फक्त त्या एका चेंडूमुळे खेळत आहे?'.तथापि, अश्विनने म्हटले आहे की जेव्हा हर्षित राणा मैदानात उतरेल, तेव्हाच त्याच्यातील प्रतिभा समजेल. तो म्हणाला, 'बऱ्याचदा लोकं त्यांच्या समजूतींनुसार निर्णय घेतात. पण खरी परिस्थिती मैदानावर उतरल्यानंतरच समजणार आहे. याप्रमाणे कदाचित हर्षित राणा दुरून वेगळा वाटू शकतो, पण जेव्हा त्याने टाकलेल्या वेगवान चेंडू खेळला जाईल, तेव्हाच समजेल, त्याच्या काय खास आहे. तो संघातील निवडीसाठी पात्र आहे की नाही, हा वेगळा मुद्दा आहे. पण हे विसरून चालणार नाही की त्याच्यात एक्स फॅक्टर आहे. तरी, मला जर विचारलं की तो निवडीसाठी पात्र आहे का, तर त्याची निवड शंकास्पद आहे.'.Viral Video: 'अरे, अरे मी गर्लफ्रेंड आहे का तुझी?', हर्षित राणा फोटा काढायला आलेल्या चाहत्याला असं का म्हणाला?.हर्षित राणाने भारताकडून खेळताना २ कसोटी, ५ वनडे आणि ३ टी२० सामने आत्तापर्यंत खेळले आहेत. त्याने कसोटीत ४, वनडेत १० आणि टी२०मध्ये ५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला तिन्ही प्रकारात मिळून ५ डावात ३३ धावा करता आल्या आहेत. त्याने आयपीएलमध्ये ३४ सामन्यांमध्ये ४० विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.